'Báo chí tạo áp lực, thúc ép các cơ quan chức năng vào cuộc'

(PLO)- Theo bà Lê Thị Thu Ba, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCTP trung ương, những vụ án oan vừa qua, sai chủ yếu do nôn nóng, do trình độ nghiệp vụ hạn chế, chứ thường không phải do động cơ tiêu cực cá nhân. Tiêu cực nếu có thì thường ở việc bỏ lọt tội phạm, chứ làm oan thì không có. Cho nên, thấy sai thì báo chí cứ phải đưa. Đưa tin để góp phần làm thay đổi nhận thức của cơ quan tố tụng các cấp, để phải có chỉ đạo, lãnh đạo củng cố lại đội hình.