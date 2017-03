Bão số 3: Ít nhất 14 người thiệt mạng

Trong đó Lạng Sơn có tám người chết do sạt lở đất, sập nhà, lũ cuốn; Hà Nội hai người chết do điện giật; Thái Nguyên hai người chết và một người mất tích do lũ cuốn; Hà Giang có một cháu bé tám tháng tuổi chết do cột nhà đổ; Nghệ An một người chết. Ngoài ra, hàng chục người khác ở các tỉnh bị thương do lũ, sập nhà, sạt lở đất, nhà tốc mái khi bão đi qua và hoàn lưu sau bão gây ra…





Lũ chia cắt huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Ảnh: CTV

Lũ dâng cao sau bão đã gây lụt lội tại Hà Giang và Thái Nguyên khiến nhiều vùng bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngôi trường bị ngập và tốc mái; 41 nhà bị sập; 374 nhà bị ngập; 4.590 ha hoa màu bị ngập úng; sạt lở hơn 41.500 m3 đất, đá.

Ngày 18-9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ tám gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão ở Lạng Sơn với mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi người. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng.

TRỌNG PHÚ - NGỌC BẢO