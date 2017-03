Bão số 4 tan, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tuy nhiên, một trong hai con tàu của ông Uẩn, anh Thành đã bị sóng đánh chìm trên vùng biển Nghệ An khi đang trên đường về Hà Tĩnh tránh bão.



Công nhân cây xanh khắc phục sự cố cây gãy, đổ sau bão ở TP Đà Nẵng. Ảnh: C.TH

Trưa 13-9, UBND xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết hai cha con ông Nguyễn Bá Sinh (xã Nghi Thiết) gặp nạn trên biển vào rạng sáng 13-9 cũng đã được bộ đội biên phòng cứu, đưa về nhà an toàn.

Ở TP Đà Nẵng, mặc dù bão số 4 đổ bộ vào có sức gió khoảng cấp 9, cấp 10 nhưng trên nhiều tuyến đường ven biển và cả trung tâm TP Đà Nẵng cây bị gãy, bị bật gốc khá nhiều.

Tại Quảng Bình đã xảy ra một trường hợp mất tích khi tàu cá QB 33250 TS còn cách mũi Độc 38 hải lý. Ở Quảng Ngãi, anh Nguyễn Hùng ra hồ tôm quay máy sục khí nhưng không may gió lớn khiến anh tử vong.

Huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam mưa bão suốt hai ngày qua khiến nhiều khu sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tại xã A Tiêng. Một số tuyến đường ở Quảng Nam bị hư hỏng nặng và bị lũ chia cắt.

• Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 13-9, sau khi vượt qua biên giới Việt Nam-Lào, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 thành một vùng áp thấp trên khu vực nam Lào.

Trong ngày và đêm 13-9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau tiếp tục có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.

Mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên.