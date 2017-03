Bảo vệ dân phố phát hiện hơn 44.000 vụ liên quan ANTT

Trong 10 năm qua, lực lượng BVDP đã tổ chức tuần tra hơn 3,6 triệu lượt ngày đêm/năm. Qua đó, lực lượng này đã phát hiện hơn 44.730 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết hơn 47.200 vụ việc vi phạm hành chính. Họ còn hòa giải hơn 30.400 vụ mâu thuẫn tranh chấp dân sự và cung cấp cho công an hơn 80.660 tin liên quan an ninh trật tự, phối hợp với công an giải quyết hơn 101.600 vụ việc, hỗ trợ bắt giữ hơn 6.400 đối tượng phạm tội quả tang.

Ngoài ra, BVDP đã vận động người dân giao nộp hơn 200 súng các loại, hơn 400 trái nổ, hơn 300 gậy điện cùng hàng ngàn các loại hung khí tự tạo khác. Đặc biệt, BVDP đã giáo dục, cảm hóa hơn 8.000 đối tượng, giới thiệu học nghề cho hơn 560 đối tượng, tham gia đưa đi cấp cứu hơn 13.200 người…





Giao lưu với các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác BVDP. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đề nghị các cấp, địa phương tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức, nhân sự, nơi làm việc và phương tiện hoạt động cho lực lượng BVDP. Ông cũng yêu cầu lực lượng BVDP phải không ngừng phát huy vai trò quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dịp này, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 33 tập thể và 48 cá nhân. Công an TP cũng trao giấy khen cho 49 tập thể và 78 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác BVDP.