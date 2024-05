Bác tin đồn Chủ tịch Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị bị cấm xuất cảnh 07/05/2024 17:55

Ngày 7-5, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Không có chuyện ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh này bị cấm xuất cảnh khi đi sang Hàn Quốc.

Theo nguồn tin trên, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đi công tác tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, ông Phạm Ngọc Nghị nghe tin người thân của mình bị bệnh nên quay về.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4-2024. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Sau đó, ông Nghị ủy quyền cho ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn sang Hàn Quốc.

“Anh Nghị đến sân bay Tân Sơn Nhất thì hay tin mẹ vợ ở Quảng Ngãi ốm nặng nên đã chủ động xin hoãn không đi Hàn Quốc nữa”- nguồn tin trên nói với PV.

Báo Nhân Dân ngày 7-5 đưa thông tin phiên họp thường kỳ tháng 4-2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong đó có đề cập đến vấn đề tin đồn thất thiệt lan truyền làm nhiễu loạn thông tin về các lãnh đạo tỉnh, ảnh hưởng lớn đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tỉnh và uy tín cá nhân các lãnh đạo của tỉnh.

Theo đó, gần đây nhiều thông tin cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào điều tra và mang toàn bộ hồ sơ liên quan các vụ việc tại UBND tỉnh Đắk Lắk về Hà Nội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin trên là thất thiệt, hoàn toàn không có thật.

Từ ngày 24 đến 28-4, tỉnh Đắk Lắk thành lập đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi ra đến sân bay, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đi trong đoàn nhận thông tin bà ngoại lớn tuổi bị bệnh nặng nên ở nhà, không đi nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng vị lãnh đạo này bị cấm xuất cảnh.

Báo Nhân Dân tiếp tục dẫn lời của Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho rằng gần đây lợi dụng việc cơ quan công an điều tra các vụ án kinh tế xảy ra tại một số tỉnh, TP… trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín các cán bộ lãnh đạo tỉnh và mất an ninh chính trị nội bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo các sở, ngành cần quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và mất an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.