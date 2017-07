Bất chấp cảnh báo bão số 2, du khách vẫn tắm biển

Ngày 16-7, trên địa bàn ven biển tỉnh Nghệ An có mưa, gió và sóng biển đang lớn dần. Tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vẫn có nhiều du khách và người dân bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển. Trong khi đó, do ảnh hưởng bãi số 2, nước biển ở bãi tắm Cửa Lò và Cửa Hội không còn trong xanh như ngày thường. Những con sóng lớn liên tục tấp vào bờ.



Rất đông du khách xuống tắm biển Cửa Lò .

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng liên tục phát loa nhắc nhở người dân và du khách không được ra xa tắm biển, bởi biển đã động, nguy hiểm đến tính mạng. Bất chấp lời nhắc nhở, can ngăn, nhiều người lớn và trẻ em vẫn xuống tắm biển. Trên bờ, nhiều cửa hàng và nhà hàng hải sản đang hoạt động bình thường. Trong khi nhiều ngư dân hối hả đưa thuyền thúng lên bờ và đưa tàu thuyền neo đậu ở các âu thuyền để phòng chống bão số 2.



Dù đã được nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn xuống tắm biển Cửa Lò.

Nhiều chủ khách sạn và chủ nhà hàng ở thị xã Cửa Lò cho rằng, năm nay bão vào quá sớm khiến ảnh hưởng đến doanh thu du dịch hè 2017.