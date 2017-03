Bắt đầu tăng vé qua cầu Bến Thủy

Theo đó, giá vé đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng tăng 15.000 đồng/lượt (từ 30.000 đồng/lượt lên 45.000 đồng/lượt).

Xe 12-30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ hai đến dưới bốn tấn tăng 20.000 đồng (từ 40.000 đồng/lượt lên 60.000 đồng/lượt). Xe 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng bốn đến dưới 10 tấn tăng 25.000 đồng/lượt (từ 50.000 đồng/lượt lên 75.000 đồng/lượt).

Xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit tăng từ 80.000 đồng/lượt lên 120.000 đồng/lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit tăng từ 160.000 đồng/lượt hiện nay lên 180.000 đồng/lượt.



Từ hôm nay các xe ô tô chạy Bắc-Nam qua cầu Bến Thủy 2 bị tăng giá vé khi qua cầu

Theo ông Võ Nghệ Sỹ - Giám đốc Chi nhánh BOT Tuyến tránh TP Vinh (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 - Cienco 4): "Việc tăng giá vé lần này căn cứ theo Thông tư 51/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm Thu phí cầu Bến Thủy 1 và Trạm Thu phí cầu Bến Thủy 2".

Trước đó, ngày 21-12-2015, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi công văn cho Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Tổng Công ty Cienco 4 đề nghị xem xét giảm giá vé để tạo điều kiện phù hợp với mức sống của người dân thường trú hai bên cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Hiện, nhà đầu tư BOT là Tổng Công ty Cienco 4 đã đồng ý tạm thời hỗ trợ tiền chênh lệch giữa vé tháng, vé quý mới so với vé tháng, vé quý cũ cho các cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú, tại các xã, phường thuộc TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cụ thể, tạm thời hỗ trợ tiền chênh lệch giữa vé tháng, vé quý mới so với vé tháng, vé quý cũ cho các cá nhân, tổ chức có hộ khẩu thường trú, đóng trên địa bàn nói trên khi mua vé tháng của tháng 1-2016 và vé quý‎ năm 2016. Ví dụ, giá vé đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng với loại vé tháng giá mới 1.350.000 đồng/tháng tạm thời áp dụng giá vé cũ là 900.000 đồng/tháng.

Được biết từ sáng nay, lực lượng công an được tăng cường hai đầu cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, người dân qua lại hai trạm thu phí diễn ra bình thường, an ninh trật tự đảm bảo.