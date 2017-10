Bắt một phóng viên sau 18 năm phát lệnh truy nã

Theo hồ sơ, ngày 5-10-1999, anh Quảng (ở L22 Tổ 98, Căn Cứ 26, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can vì đã có hành vi cùng Ng.Th.P.N mua bán xe gắn máy do trộm cắp mà có.

Ngày 5-10- 1999, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã bị can Quảng về tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Hình ảnh và thông tin truy nã Vũ Thái Quảng trên trang thông tin truy nã Công an TP Hồ Chí Minh.

Thời gian gần đây, Quảng trở về quê nhà hoạt động nhiếp ảnh và báo chí. Anh Quảng đi làm việc với các cơ quan có giấy giới thiệu chức vụ là phóng viên một tờ báo cấp.



Đầu tháng 10-2017, cơ quan công an nhận được nguồn tin có một đối tượng bị truy nã từ năm 1999 đang làm phóng viên ở địa bàn Nghệ An. Cơ quan công an rà soát lại hồ sơ, phát hiện ra anh Quảng đang có lệnh truy nã. Tuy nhiên lực lượng công an khi tìm ra xã Hưng Xá thì xác định anh Quảng không có mặt tại xã này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định anh Quảng đang trú ở xã Phu Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng bắt giữ anh Quảng vào chiều 8-10.

Hiện anh Quảng đang được di lý về TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý.