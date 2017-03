Bauxite: Xin ưu đãi để bớt lỗ?

Tăng chi phí hàng trăm tỉ đồng cho hồ bùn đỏ do áp lực của dư luận? Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng mức đầu tư của dự án Tân Rai là 15.414 tỉ đồng, tăng 3.890 tỉ đồng; với Nhân Cơ là 16.822 tỉ đồng, tăng 4.318 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu. Báo cáo này cũng cho hay do chưa có kinh nghiệm và do áp lực của dư luận về việc an toàn nên hai khoang chứa bùn đỏ đầu tiên của dự án Tân Rai đã xây dựng với độ an toàn quá mức, khiến chi phí xây dựng tăng thêm 238 tỉ đồng. Sẽ trình Ủy ban TVQH xem xét vào tháng 4 Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 21-3, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho hay: Đoàn giám sát của Ủy ban TVQH đã và đang tiến hành giám sát hiệu quả tổng thể về kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh-quốc phòng của hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ. Bước đầu Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan cũng đã có báo cáo về tình hình hoạt động của dự án gửi đoàn giám sát. Về việc Bộ Công Thương đề nghị giảm phí môi trường, thuế tài nguyên, áp thuế VAT 0%…, ông Phúc nói: “Bộ Công Thương kiến nghị là việc của bộ nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn Than-Khoáng sản (TKV). Tuy nhiên, hiệu quả của hai dự án này phải được đánh giá ở diện rộng, lâu dài là phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung chứ không chỉ là lợi nhuận của TKV”. Ông cho biết thêm, khi làm việc với đoàn giám sát, một số địa phương ở Tây Nguyên cho rằng nếu giảm thuế, phí như thế sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương… “Tất cả cái đó đều được đoàn giám sát đặt ra, kể cả vấn đề an ninh-quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Rồi việc vận chuyển trong các dự án bauxite cũng được tính đến…” - ông Phúc cho biết. Hiện đoàn giám sát đang tiếp tục làm việc để hoàn thiện dự thảo báo cáo giám sát. “Trong báo cáo đó, đoàn giám sát sẽ phân tích, đánh giá và có những kiến nghị cụ thể đối với hai dự án này để Ủy ban TVQH xem xét và quyết định”. Dự kiến báo cáo trên sẽ được trình ra Ủy ban TVQH trong phiên họp tháng 4 và tháng 5 tới đây. THÀNH VĂN