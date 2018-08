Bộ Công an mở đợt cao điểm ngăn chặn 'quái xế'

Ngày 24-8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Bộ Công an vừa có kế hoạch yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm TTATGT.



Bộ Công an mở đợt cao điểm xử lý vi phạm TTATGT. Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội.

Cụ thể, trên đường bộ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô tải, xe vận tải container, xe taxi, xe mô tô... Tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, như: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt không đúng quy định...

Đặc biệt, tiếp tục duy trì hoạt động của lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động xử lý vi phạm TTATGT, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật hình sự, các đối tượng manh động, chống đối, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

Trên các tuyến cao tốc, CSGT sẽ kết hợp giữa kiểm soát cơ động với sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định…; phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc kịp thời giải quyết không để ùn tắc giao thông xảy ra, nhất là tại khu vực trạm thu phí và cửa ngõ ra, vào thành phố lớn.

Trên đường sắt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn chạy tàu của nhân viên đường sắt; việc chấp hành quy định về phòng, chống cháy nổ; tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt. Tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông tại các đường ngang dân sinh, đường ngang không có cảnh giới; bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực ga.

Trên đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như: phương tiện chở quá tải, chở quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm…

Yêu cầu đặt ra với cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình và chế độ công tác, ứng xử có văn hoá khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền với chủ đề “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9”.