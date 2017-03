Bộ trưởng Công an: Đẩy mạnh trấn áp tội phạm tham nhũng

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, điểm lại những dấu son trong các trang sử của lực lượng CAND 71 năm qua. Theo ông, ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, cán bộ, chiến sĩ công an hôm nay luôn trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng CAND phải quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Bộ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an đẩy mạnh tấn công các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường…