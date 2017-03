Bộ trưởng Thăng đề nghị công an khởi tố vụ án sập cầu Chu Va

Báo cáo về kết quả điều tra ban đầu tại cuộc họp, ông Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ khẳng định: “Vụ lật cầu treo không liên quan gì đến nguyên nhân quá tải của cầu. Bởi theo thiết kế thì tải trọng của cầu có thể chịu được đến 11,34 tấn”. Vì vậy, Tổ điều tra cho rằng nguyên nhân lật cầu là do ắc neo đã bị chế tạo sai thiết kế dẫn đến bị đứt.

Trong thông cáo phát đi vào ngày 4-3, Bộ GTVT cũng khẳng định: Bề mặt lỗ chốt ắc neo cầu Chu Va ở phía trong lồi lõm, biểu hiện được gia công tạo lỗ bằng cách gia nhiệt thổi xuyên chiều dày, làm thay đổi tính chất cơ lý của vật liệu, giảm khả năng chịu lực.



Cầu Chu Va bị đứt cáp treo, nghiêng hẳn sang một bên

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng tái khẳng định lại nguyên nhân gây tai nạn không phải do người dân đi qua cầu. Ông Thăng yêu cầu các đơn vị trong bộ phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an sớm có kết quả giám định ắc neo, cũng như nguyên nhân vì sao trụ cầu lại phải ốp gạch. “Chậm nhất 10 ngày tới phải có kết luận bằng văn bản về vụ sập cầu Chu Va. Bộ cũng sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm các bên có liên quan”- ông Thăng nói.

Trước đó, ngày 3-3, trả lời một cơ quan báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu cho biết, dựa vào kết luận trên thì chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. "Mẫu ốc neo, hiện do chúng tôi giữ và vừa gửi cho Viện khoa học hình sự giám định, phải một thời gian nữa mới có kết quả cụ thể". Ông Dũng cũng cho rằng, tổ điều tra độc lập của Bộ GTVT chỉ "đo đạc và sử dụng cảm quan, bằng mắt thường để đánh giá nên có thể chưa đủ căn cứ". "Cần phải có thời gian vì để có kết luận chính xác, phải biết cấu tạo, hợp chất tạo ra ốc neo là gì, chịu được sức kéo ra sao và đo lực kéo lúc xảy ra sự việc như thế nào...".

“Trước mắt chúng tôi gửi giấy triệu tập đơn vị thi công cầu để tìm hiểu rõ quy trình và các công đoạn xây dựng cầu ra sao, trong thời gian chờ kết quả, tạm coi nguyên nhân vụ sập cầu này là do quá tải", ông Dũng nói. Ngoài ra, ông Dũng còn cho biết trường hợp vụ án này không có dấu hiệu hình sự, công an sẽ bàn giao cho các đơn vị chủ quản của công ty xây cầu xử lý. Trong quá trình điều tra (thời hạn khoảng 4 tháng), nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố.

THÀNH VĂN