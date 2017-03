Bộ Tư pháp ‘soi’ quyền trưng dụng tài sản của CSGT

Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), cho biết vào tối 2-2.

Theo ông Ba, thẩm quyền này đã được quy định từ nhiều năm nay song không ai có ý kiến. Thẩm quyền này tiếp tục được Thông tư 01 nêu lại nhưng hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều cả về tính hợp hiến, hợp pháp, sự đồng bộ với các quy định khác và cả tính khả thi. “Vì vậy, trong chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ kiểm tra về trình tự, thủ tục ban hành và cả nội dung của quy định này. Quá trình kiểm tra đang được thực hiện nhưng khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể” - ông Ba nhấn mạnh.

Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài viết phân tích việc giao quyền trưng dụng cho CSGT là không ổn về pháp lý, “chỏi” với Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008. Đặc biệt, Thông tư 01 không đề cập đến trình tự, thủ tục và các tình huống cụ thể được trưng dụng, trong khi phạm vi tài sản được trưng dựng lại khá rộng nên dễ dẫn đến lạm quyền, gây phiền hà cho người dân…

Trả lời PV, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an), giải thích: “Quyền trưng dụng của CSGT chỉ được thực thi khi có quyết định bằng văn bản của bộ trưởng Bộ Công an hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh, xảy ra trong các trường hợp vì an ninh quốc gia”.