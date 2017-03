Buộc các nhà thầu phải làm lại đúng thiết kế

(PL)- Chiều 9-6, tin từ UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã làm việc với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp khắc phục những sai sót tại công trình đường giao thông đến trung tâm xã An Thọ, huyện Tuy An (Pháp Luật TP.HCM ngày 7-6 đã đưa tin).

Ông Lê Hoàng Sang, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, đã yêu cầu các nhà thầu phải tháo dỡ, làm lại những hạng mục không đúng thiết kế. Ở hạng mục xây dựng đường giao thông do Công ty Cổ phần 504 thi công, nhà thầu phải bóc toàn bộ bê tông những chỗ mặt đường bị nứt ngang để đổ lại; làm lại các đoạn xây bằng đá chẻ nhưng lại lẫn đá lô ca... Ở hạng mục xây lắp cầu Suối Cái, Công ty 508 tiến hành tháo dỡ toàn bộ vị trí thi công không đúng thiết kế để làm lại theo yêu cầu kỹ thuật... Các nhà thầu phải hoàn thành việc khắc phục sai sót trên ngay trong tháng 6. UBND huyện Tuy An giao chủ đầu tư xử lý hành chính theo quy định của pháp luật những sai sót của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. TẤN LỘC