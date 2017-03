Buộc di dời phân xưởng nhuộm gây ô nhiễm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 18-5, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ trì cuộc họp xử lý việc phân xưởng nhuộm của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (Cụm công nghiệp Ngãi Giao, huyện Châu Đức) xả thải gây ô nhiễm.

Lúc 9 giờ ngày 14-5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức cử tổ công tác xác minh tin báo về việc có nước chảy ra từ cống thoát nước mưa khi trời không mưa của Công ty Mei Sheng. Đại diện của công ty xác nhận có việc xả nước thải như trên. Nguyên nhân là do sự cố đường ống nước thải sinh hoạt bị tắc nghẽn. Vì thế nước thải phát sinh từ quá trình súc rửa vệ sinh định kỳ bồn chứa cát và bồn chứa muối không chảy về hệ thống xử lý nước thải mà chảy tràn ra đường nội bộ, thoát ra đường cống thoát nước mưa…