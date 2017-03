Cá chết ở đập Phước Hà: Không phải do nước ô nhiễm

Đó là kết quả quan trắc về môi trường ở khu vực hồ Phước Hà (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình), địa điểm đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trước đó của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, kết quả phân tích của Sở này cho thấy không loại trừ nguyên nhân cá chết vì dịch bệnh.



Cá chết tấp trắng vào bờ. Ảnh: Huy Trường

Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường, Sở TN&MT có một số nhận định về nguyên nhân cá chết thiếu ôxy vào ban đêm. Cụ thể, vào mùa nắng, mực nước hồ xuống thấp (do tưới tiêu, bốc hơi), trong khi lượng động thực vật trong hồ vẫn duy trì với mật độ lớn làm suy giảm lượng ôxy hòa tan trong hồ.

Theo quy luật tự nhiên, lượng ôxy hòa tan đạt mức cao nhất vào giữa ngày và thấp nhất vào cuối đêm nên vào ban đêm, lượng ôxy hòa tan trong hồ sẽ ở mức rất thấp.

Tại thời điểm quan trắc vào lúc 15 giờ, mức ôxy hòa tan chỉ còn lại 4,2-4,8 mg/l, thấp hơn nhiều so với quy định là 6,0 mg/l. Điều này phù hợp với thông tin cá trong hồ Phước Hà chết chủ yếu vào ban đêm và tấp vào bờ vào ban ngày.

Do đó về nguyên nhân cá chết, theo phân tích nêu trên có thể do lượng ôxy hòa tan trong hồ bị suy giảm vào ban đêm. Các nguyên nhân gây cá chết do độc tố hay chất ô nhiễm trong nước hồ, trầm tích qua kết quả phân tích mẫu thì nhận thấy không có liên quan. Tuy nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân do dịch bệnh. Do đó, cần có những phân tích chuyên ngành về thủy sản để nhận định nguyên nhân chính xác.

Như Pháp Luât TP.HCM đã thông tin, kể từ đầu tháng 7 đến nay, ở khu vực hồ Phước Hà xảy ra tình trạng cá chết liên tục, ước tính đến nay đã gần 10 tấn cá. Số cá trên do ba hộ dân đấu thầu để nuôi trên lòng hồ. Tình trạng cá chết đã khiến họ rơi vào cảnh trắng tay.

Mới đây, Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành liên quan nhanh chóng xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết.