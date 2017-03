Các bị cáo công an cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại

Vui lòng nhấn F5 để tiếp tục theo dõi.

Phiên tòa tạm dừng. Sáng mai (27-3) sẽ tiếp tục xét xử. Kính mời bạn đọc tiếp tục đón theo dõi trên PLO.

Nguyên trung úy công an Đỗ Như Huy cúi đầu xin lỗi gia đình người đã bị đánh chết tại phiên tòa.









Tòa xét hỏi bị cáo Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa). Bị cáo Huy thừa nhận có dùng dùi cui đánh một cái vào đùi anh Kiều chứ không đánh nhiều cái như theo lời khai của các bị cáo Quang, Mẫn, Quyền tại phiên tòa hôm nay.

Bị cáo Nguyễn Minh Quyền thừa nhận khi đang ăn cơm, nghỉ trưa thỉnh thoảng có nghe tiếng kêu la của anh Kiều từ bên trong phòng điều tra. Tuy nhiên, không có ai vào can ngăn.

Các luật sư bào chữa cho cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành là Nguyễn Văn Thắng, Lê Ngọc Hoàng trưng ra một số hình ảnh mà cơ quan điều tra đã thực nghiệm về vị trí ngồi của anh Ngô Thanh Kiều trong quá trình xét hỏi tại Công an TP Tuy Hòa sáng 13-5-2012.

Đối chiếu với các hình ảnh này, LS Thắng cho rằng lời khai của các bị cáo, nhất là bị cáo Quyền tại phiên tòa hôm nay có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất với lời khai trong quá trình điều tra.

Khi phiên tòa tạm nghỉ giải lao, một số cán bộ công an đã đưa bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa)- người được cho là trực tiếp đánh gây chấn thương sọ não đối với anh Ngô Thanh Kiều, vào phòng nghị án để đọc báo.

HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên).



Bị cáo Nguyễn Minh Quyền tại phiên tòa chiều 26-3.

Bị cáo Quyền khai: Sáng hôm đó, bị cáo báo cho anh Hồ Tấn Thắng, Phó phòng PC45 là anh em đã đưa Kiều vào phòng anh Kế tại Công an TP Tuy Hòa. Lúc này bị cáo nói chuyện với anh Thắng ở phòng đối diện phòng anh Kế. Sau đó, khi vào phòng, bị cáo thấy anh Ngô Thanh Kiều nằm dưới đất. Bị cáo bảo đưa Kiều lên để tiếp tục xét hỏi.

Tòa hỏi: Trong quá trình xét hỏi, bị cáo có đánh đập anh Kiều không?

Bị cáo Quyền trả lời: Do Kiều ngoan cố không khai nhận nên bị cáo có cầm dùi cui để sẵn trên bàn đánh vào cẳng chân anh Kiều 4-5 cái.

Tòa hỏi: Bị cáo có thấy ai đánh nữa không?

Bị cáo Quyền trả lời: Bị cáo thấy các bị cáo Mẫn, Huy, Quang đều đánh anh kiều vào đùi, chân. Riêng bị cáo Quang còng hai tay anh Kiều ra sau lưng, sau đó Quang dùng dùi cui đánh vào đùi và cẳng chân anh Kiều.

Tòa hỏi: Vì sao lời khai hôm nay của bị cáo so với lời khai trong quá trình điều tra trước đây có khác nhau?

Bị cáo Quyền trả lời: Do trước đây tâm lý bị cáo không ổn nên lời khai có khác nhau.

Đến 15g30, phiên tòa tạm nghỉ giải lao.

Người thân anh Ngô Thanh Kiều la khóc đòi công bằng tại phiên tòa

14g:







Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn tại phiên tòa chiều 26-3 HĐXX bắt đầu xét hỏi bị cáo Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa). Trước khi trả lời câu hỏi của tòa, bị cáo Mẫn nói lời xin lỗi gia đình anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), người bị các công an đánh chết.

Tòa hỏi: Ai phân công bị cáo xét hỏi? Bị cáo Mẫn: Ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa Tòa hỏi: Bị cáo có đánh anh Kiều không? Bị cáo Mẫn: Bị cáo có lấy dùi cui để sẵn trên bàn đánh vào bên trong vùng cẳng hai chân, đùi và bắp chân anh Kiều. Tòa hỏi: Bị cáo có thấy ai đánh nữa không? Bị cáo Mẫn: Bị cáo thấy các anh Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy thay phiên nhau hỏi và đều dùng dùi cui đánh anh Kiều, còn đánh bao nhiêu cái thì bị cáo không rõ. Trong quá trình làm việc, cả anh Mẫn và anh Quyền đều không ghi lời khai, không ghi biên bản. Riêng bị cáo có còng một tay anh Kiều dính vào ghế. Tòa hỏi: Vết thương ở vùng đầu, bụng của anh Kiều do ai gây ra?

Bị cáo Mẫn: Bị cáo không biết Bị cáo Mẫn khai tiếp: Khi ăn cơm, bị cáo nghe tiếng anh Kiều kêu la. Thời điểm đó, bị cáo chỉ biết có Nguyễn Thân Thảo Thành trong phòng giám sát Kiều. Đến gần 14 giờ cùng ngày, ông Lê Đức Hoàn chỉ đạo bị cáo cùng vài cán bộ công an đưa anh Kiều đến Phòng PC45 Công an tỉnh. Bị cáo vào thì thấy anh Kiều nằm dưới đất. Bị cáo cùng với Thành dìu anh Kiều ra. Trước đó, trong phòng chỉ có Nguyễn Thân Thảo Thành. Tòa hỏi: Vì sao bị cáo dùng dùi cui đánh người? Bị cáo Mẫn: Do bị cáo nóng vội muốn sớm kết thúc chuyên án, do anh Kiều ngoan cố. Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa)- người được cho là trực tiếp đánh gây chấn thương sọ não đối với anh Ngô Thanh Kiều 10 giờ 55 phút: Phiên tòa tạm dừng để nghỉ trưa. Chiều nay (13 giờ 30 phút) phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử.

10 giờ 20 phút: LS Võ An Đôn hỏi bị cáo Quang: “Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai là nhìn thấy ông Lê Hải Phú, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự Công an TP Tuy Hòa đá nhiều cái vào người Ngô Thanh Kiều. Lời khai này của bị cáo không được Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao chấp nhận vì cho rằng không có căn cứ. Bị cáo nghĩ thế nào về sự việc này?” Bị cáo Quang: Đó là sự thật. Còn việc không chấp nhận là quyền của Viện KSND Tối cao. LS Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, cũng nhiều lần hỏi bị cáo Quang việc bị cáo xét hỏi anh Kiều có biên bản hay không, có quyết định phân công điều tra hay không. Bị cáo Quang trả lời: Không.

10 giờ: Theo quan sát của Phóng viên PLO, có rất nhiều cán bộ công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa đến theo dõi phiên tòa sáng nay. Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa cũng có cán bộ đến theo dõi việc xét xử.

Có rất nhiều cán bộ công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa đến theo dõi phiên tòa sáng nay. Ảnh: Tấn Lộc

9 giờ 45 phút: Tòa bắt đầu phần xét hỏi.

HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Tấn Quang. Bị cáo này nói cơ bản thống nhất với cáo trạng nhưng không đồng ý ở ba điểm: Thứ nhất, Quang được lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa phân công tham gia vụ việc này. Thứ hai, Quang chỉ cầm dùi cui đánh Kiều từ đầu gối trở xuống. Thứ ba, sau khi anh Ngô Thanh Kiều chết, gia đình Quang đã đến nhà, bồi thường 34 triệu đồng chứ không phải 32 triệu đồng như cáo trạng nêu. * HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Tấn Quang: Bị cáo có thấy ai đánh anh Kiều không? Bị cáo Quang: Tôi thấy anh Quyền và Mẫn dùng gậy cao su đánh vào đùi và cẳng chân anh Kiều. HĐXX: Bị cáo có dùng tay chân đánh anh Kiều không? Bị cáo Quang: Tôi chỉ dùng gậy cao su đánh 3-4 cái vào chân trái từ gối trở xuống. HĐXX: Bị cáo có biết hành vi dùng gậy cao su đánh người là xâm hại sức khỏe của họ không? Bị cáo Quang: Tôi thấy hành vi của mình là sai. HĐXX: Sau buổi trưa, bị cáo vào thấy anh Kiều như thế nào? Bị cáo Quang: Lúc 13 giờ 30 phút tôi đến thấy anh Kiều nằm dưới đất, tay vẫn bị còng vào ghế đã ngã. Tôi hỏi Thành vì sao như vậy, Thành có vẻ lúng túng không trả lời. Tôi đi ra nói những người khác lấy khăn lau cho Kiều rồi thay Cảnh và trực ban. Lúc đó Kiều có vẻ rất mệt, hỏi thì không trả lời.

9 giờ 35 phút: Đại diện Viện KSND TP Tuy Hòa công bố cáo trạng.





Đại diện Viện KSND đang công bố cáo trạng. Ảnh: Tấn Lộc

9 giờ 30 phút: Sau khi hội ý, HĐXX bác yêu cầu của LS Võ An Đôn về dẫn giải ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa đến phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa cho rằng lời khai của ông Lê Đức Hoàn đã có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sẽ công bố, không cần thiết dẫn giải ông này.

Tòa cũng bác đề nghị của hai luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành về cho trình chiếu các tài liệu, chứng cứ trên màn ảnh 2D tại phiên tòa. Chủ tọa cho rằng chưa có quy định nào cho phép luật sư hay những người tham gia tố tụng trình chiếu tài liệu, chứng cứ vụ án tại phiên tòa.

Người thâncủa anh Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa. Ảnh: Tấn Lộc

9 giờ: Tòa tiến hành lấy ý kiến những người tham gia tố tung, LS Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng việc tiếp tục vắng đến 16 nhân chứng lần này không đảm bảo cho việc xét xử.

Đặc biệt là việc vắng ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, người trực tiếp chỉ đạo việc xét hỏi đối với anh Ngô Thanh Kiều. “Tòa đã nhiều lần triệu tập nhưng ông Lê Đức Hoàn vẫn không đến tham gia phiên tòa với tư cách là nhân chứng, điều đó thể hiện ông Hoàn là người xem thường pháp luật. Để vụ án được xét xử khách quan, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, tôi đề nghị HĐXX căn cứ điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự ra quyết định dẫn giải ông Hoàn đến tham gia phiên tòa vì ông này được xem là đầu dây mối nhợ của vụ án này”- LS Đôn yêu cầu.

Bà Ngô Thị Hồng Minh, đại diện Viện KSND TP Tuy Hòa tại phiên tòa, cũng đồng ý dẫn giải ông Lê Đức Hoàn đến phiên tòa. Tuy nhiên, bà Minh đề nghị phiên tòa tiếp tục chứ không nên hoãn.

Công an ngăn cản một phóng viên chụp ảnh các bị cáo. Ảnh: Tấn Lộc

8 giờ 45 phút: Lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa không cho các phóng viên báo chí đến khu vực chụp ảnh các bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa.

Khi các phóng viên đến chụp ảnh các bị cáo thì bị lực lượng công an kéo ra. Một số công an viên giải thích đây là nội quy phiên tòa.

Một phó chánh án TAND TP Tuy Hòa giải thích: “Đây là quyền nhân thân của các bị cáo”.



Năm sĩ quan công an ra trước vành móng ngựa sáng nay(26-3). Ảnh: Tấn Lộc

8 giờ 30 phút: Chủ tọa phiên tòa đang thẩm tra lý lịch những người tham gia tố tụng.

Hội đồng xét xử gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lý Thơ Hiền, hai hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Tấn Nhơn và bà Trần Thị Ngọc Điểm, đều là cán bộ hưu trí. Đại diện Viện KSND TP Tuy Hòa tại phiên tòa là kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh.

Năm sĩ quan công an ra trước vành móng ngựa, gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45, Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa), Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy, đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị bắt tạm giam từ ngày 15-1-2013, bị Viện KSND TP Tuy Hòa truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị truy tố tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù.

Cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa xác định: ngày 13-5-2012, trong quá trình xét hỏi, năm công an trên đã dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), nghi can của một vụ trộm.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành có hai luật sư là Nguyễn Văn Thắng, Lê Ngọc Hoàng (đều thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Hai người đại diện hợp pháp của anh Ngô Thanh Kiều là chị Trần Thị Tâm (29 tuổi, vợ anh Kiều) và chị Ngô Thị Tuyết (45 tuổi, chị ruột anh Kiều).



Người nhà của anh Ngô Thanh Kiều, người bị 5 công an dùng nhục đánh chết. Ảnh: Tấn Lộc

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa triệu tập 23 người làm chứng, hầu hết đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên. Theo công bố của thư ký phiên tòa, trong số những nhân chứng vắng mặt có ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa.

Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa đại diện Công an Phú Yên và đại diện Công an TP Tuy Hòa than gia tố tụng với tư cách bị đơn dân sự. Tòa cũng công bố quyết định của Viện KSND TP Tuy Hòa triệu tập đại diện Trung tâm Pháp y Phú Yên tham gia phiên tòa.

TẤN LỘC