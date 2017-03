Cam Ranh: Vận động dân vì dự án quốc phòng

“Việc hàng trăm người dân chèo thuyền, đổ ra quốc lộ 1 phản đối thi công dự án nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều ở vịnh Cam Ranh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) là tự phát. Đây là phản ứng bột phát của người dân chứ không có sự xúi giục. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, vận động người dân” - một lãnh đạo Công an TP Cam Ranh nói với PV hôm 2-10.

Phản ứng tự phát

Như chúng tôi đã thông tin, dự án nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều tiếp tục vấp phải phản ứng từ người dân. Điều này có thể dẫn đến tiến độ của dự án an ninh quốc phòng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, theo báo cáo của cơ quan chức năng, liên tiếp trong hai ngày 29 và 30-9, hàng trăm người dân địa phương chèo thuyền ra khu vực thi công dự án để phản ứng. Tại đây có hơn 50 ghe thuyền chở khoảng 200 người dân làm căng. Sau đó người dân tiếp tục đổ ra quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố Hòa Do 3, TP Cam Ranh) ngăn cản các phương tiện trên đường để gây áp lực và yêu cầu giải quyết quyền lợi cho mình. Phía người dân nói rằng các dự án nạo vét này làm ô nhiễm môi trường nước khiến tôm, cá trong đầm nuôi hợp pháp của họ bị chết. “Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của hai dự án đã được Bộ TN&MT phê duyệt song vì sao khi thực hiện vẫn gây thiệt hại cho người dân? Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại ĐTM hoặc xây dựng phương án thi công cho phù hợp để tránh các ảnh hưởng” - ông NTQ (một hộ nuôi thủy sản ở phường Cam Phúc Bắc) gửi gắm.

Một lãnh đạo Công an TP Cam Ranh cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra công an đã rà soát vụ việc thì thấy đây là phản ứng tự phát. “Chủ yếu là những người có bè nuôi thủy sản trên vịnh và người nhà họ. Chúng tôi đã xác định được những người phản đối và đang tiến hành các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ và ủng hộ để dự án an ninh quốc phòng được triển khai” - vị lãnh đạo này nói.

Người dân được quyền đòi quyền lợi chính đáng của mình nhưng dùng biện pháp gây tổn hại đến lợi ích của người khác, của cộng đồng thì khó được chấp nhận. Ảnh: AN BÌNH

Vận động, giải quyết quyền lợi

Ở vịnh Cam Ranh đang có hai dự án nạo vét luồng lạch đã được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM. Trong đó một dự án nạo vét luồng lạch cho tàu vào vùng nước do hải quân quản lý (do Công ty Cái Mép thi công) và một dự án nạo vét luồng lạch phục vụ dự án cải tạo môi trường trên đầm Thủy Triều (do Công ty Môi Trường Xanh làm chủ đầu tư). Hai dự án này làm ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân nuôi tôm, cá trên diện tích gần 1.000 ha mặt nước. Một số người dân cho biết họ không đòi hỏi nhiều nhưng khi miếng cơm của nhiều hộ nuôi tôm, cá nuôi mất trắng thì chủ đầu tư, đơn vị thi công cần xem xét tính toán. “Chúng tôi biết không thể dừng dự án vì đây là dự án an ninh quốc phòng nhưng miếng cơm của dân phải được quan tâm. Từ khi dự án triển khai, tôm, cá chết vẫn chưa có phương án bồi thường thỏa đáng” - ông Q. nói.

Trao đổi với PV ngày 2-10, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, cho biết việc người dân ra ngăn cản thi công là không đúng bởi việc nạo vét thực hiện trong vùng nước thuộc sự quản lý của quân đội. “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP đã thực hiện đầy đủ các thủ tục như đề nghị làm lại ĐTM, phương án thi công. Địa phương cũng kiểm kê thiệt hại để hỗ trợ, bồi thường. Tuy vậy, một số người dân vẫn không hợp tác. Họ không nhận tiền cũng không đồng ý di dời. Đây là dự án phục vụ an ninh quốc phòng, liên quan đến chủ quyền nên dứt khoát phải thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người nhân theo hướng giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng nếu người dân vẫn không hợp tác thì phải tổ chức cưỡng chế, di dời để dự án được thực hiện” - ông Sơn nói.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ thêm dù muốn dù không thì tỉnh và TP Cam Ranh vẫn tìm giải pháp để ổn định sản xuất và đời sống của những hộ dân bị ảnh hưởng. Tỉnh sẽ xem xét bồi thường cho những hộ bị thiệt hại thật sự. “Vấn đề an ninh quốc phòng phải đặt lên hàng đầu nhưng tỉnh vẫn không để người dân thiệt thòi” - vị này cam kết.