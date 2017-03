Cần 400 tỉ đồng để đại tu 30 km đường

Đó là xác nhận của Khu Quản lý Đường bộ VII (gọi tắt là Khu VII, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về tình trạng xuống cấp của đoạn quốc lộ này.

Khu VII cho hay: Tình trạng trên được ghi nhận từ đầu năm nay, trong đó đoạn từ khu vực Gò Đen đến Bến Lức (7 km) bị hư hỏng nặng nhất. “Hiện nguồn ngân sách cấp cho việc bảo trì đường bộ rất hạn hẹp. Mỗi năm Khu VII chỉ được cấp 1,2 tỉ đồng để sửa chữa 30 km quốc lộ 1A đoạn qua Long An. Do đó, việc sửa chữa thời gian qua chỉ theo kiểu hư đâu sửa đó, chủ yếu là vá ổ gà, khơi thông mương thoát nước” - Khu VII giải thích.

Cũng theo Khu VII, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Long An được mở rộng đã gần 10 năm nhưng chưa trung - đại tu. Do thời gian qua lưu lượng xe tăng đột biến (hiện khoảng 17.000 xe/ngày đêm) nên mặt đường xuống cấp trầm trọng. Để giải quyết triệt để thì cần nâng cấp nền mặt đường và hệ thống thoát nước khu vực địa phận Long An với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỉ đồng.

Từ năm 2006, Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã thỏa thuận với UBND tỉnh Long An: Cục sẽ bố trí vốn xử lý hệ thống thoát nước dọc tại các vị trí ngập nặng, còn tỉnh làm cống thoát nước ngang để giải quyết ngập, thoát nước. Tính đến năm 2011, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí 26 tỉ đồng thi công 7 km cống rãnh dọc. Năm 2012, Khu VII được giao tiếp 2 tỉ đồng để bổ sung và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn quốc lộ này.

M.PHONG