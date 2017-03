Cần chấn chỉnh những sai lầm khi nói về chủ quyền Trường sa

Đó là một trong những sai lầm khi nói về chủ quyền Trường Sa. Đáng ngại hơn, một số nhà nghiên cứu vẫn mơ hồ về phạm vi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm (thực thể) thuộc chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Để hiểu hơn về phạm vi chủ quyền quần đảo Trường Sa, TS Trần Công Trục có bài viết dưới đây.

Quần đảo Trường Sa bao gồm khoảng 138 đảo, đá, bãi ngầm, bãi san hô, nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 6030’ đến 120 Bắc và khoảng từ kinh tuyến từ 111030’ Đông đến 117020’ Đông, cách Cam Ranh 248 hải lý, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 595 hải lý. Quần đảo Trường Sa được chia làm tám cụm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên, Song Tử Tây là đảo cao nhất (cao từ 4 – 6m lúc triều xuống); Ba Bình là đảo rộng nhất (0,6 km2).

Việt Nam chia quần đảo Trường Sa thành tám cụm là cụm Song Tử, cụm Thị Tứ, cụm Loại Ta, cụm Nam Yết, cụm Sinh Tồn, cụm Trường Sa, cụm Thám Hiểm (cụm An Bang) và cụm Bình Nguyên.



Cụm Song Tử:

Cụm Song Tử là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phần tây bắc của quần đảo Trường Sa. Gọi là Song Tử vì hai đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây như một cặp đảo song sinh, vừa nằm gần nhau vừa có kích thước gần như tương đương.

Cặp đảo này hợp cùng các rạn đá san hô như Đá Nam, Đá Bắc ở khu vực lân cận để tạo nên một vòng cung san hô lớn mà tài liệu hàng hải quốc tế gọi là (cụm) rạn Nguy Hiểm Phía Bắc (tiếng Anh: North Danger Reef(s).

Tuy nhiên, Việt Nam còn gộp hai rạn vòng ngầm dưới nước ở phía đông của rạn Nguy Hiểm Phía Bắc vào cụm Song Tử, cụ thể là bãi Đinh Ba và bãi Núi Cầu.







Đá Nam, một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, Hải quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ (ảnh Hồng Chuyên)



Cụm Thị Tứ:

Cụm Thị Tứ là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam của cụm Song Tử và phía bắc của cụm Loại Ta.

Cụm này chỉ có một đảo san hô là Thị Tứ (đứng thứ hai về diện tích trong quần đảo), còn lại đều là các rạn đá như đá Hoài Ân, đá Vĩnh Hảo, đá Xu Bi... Đá Xu Bi là trường hợp cá biệt do tách biệt hẳn về phía tây nam so với tất cả các thực thể còn lại. Trừ đá Xu Bi thì đảo Thị Tứ và các rạn đá lân cận cùng nhau tạo thành cụm rạn Thị Tứ (tiếng Anh: Thitu Reefs; theo tài liệu hàng hải quốc tế)

Cụm Loại Ta



Cụm Loại Ta là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam của cụm Thị Tứ và phía bắc của cụm Nam Yết. Cụm này có hai đảo lớn là Loại Ta và Bến Lạc.

Đảo Loại Ta là trung tâm của bãi san hô Loại Ta (tiếng Anh:Loaita Bank) theo cách gọi của tài liệu hàng hải quốc tế; về hai phía đông-tây của đảo là các cồn cát và rạn san hô như bãi An Nhơn, bãi An Nhơn Bắc, bãi Loại Ta,...

Về phía đông bắc của bãi san hô Loại Ta là một rạn đá ngầm lớn có tên là bãi Đường; tại đầu mút phía bắc của bãi này là một rạn đá ngầm với tên gọi đá An Lão. Trong khi đó, đảo Bến Lạc (đứng thứ ba về diện tích trong quần đảo) và đá Cá Nhám lại nằm tách biệt hẳn về phía đông của các thực thể trên.



Cụm Nam Yết

Cụm Nam Yết là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam cụm Loại Ta và phía bắc của cụm Sinh Tồn, gồm hàng loạt thực thể nổi bật như đảo Ba Bình (lớn nhất quần đảo), đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca, đá Én Đất, đá Ga Ven,...

Đa số các thực thể địa lí thuộc cụm này hợp thành một bãi san hô dạng vòng có tên gọi bãi san hô Tizard (tiếng Anh: Tizard Bank),theo tài liệu hàng hải quốc tế. Ngoài ra, về phía tây của bãi san hô Tizard còn có một số thực thể nằm riêng biệt như đá Lớn, đá Chữ Thập,...

Cụm Sinh Tồn



Cụm Sinh Tồn là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam cụm Nam Yết. Khái niệm "cụm Sinh Tồn" hầu như đồng nhất với khái niệm Union Bank/Reefs theo nghĩa tiếng Anh); Cụm này chỉ có một đảo san hô là đảo Sinh Tồn, một cồn cát là đảo Sinh Tồn Đông, còn lại là rất nhiều rạn đá như đá Cô Lin, đá Gạc Ma, đá Len Đao,...Trong số này, đá Ba Đầu là rạn đá lớn nhất.



Cụm Trường Sa



Cụm Trường Sa là một tập hợp các thực thể địa lí nằm dàn trải theo chiều ngang từ tây sang đông ở phía nam của các cụm Nam Yết, Sinh Tồn và phía bắc của cụm Thám Hiểm, chủ yếu giữa hai vĩ tuyến 8° Bắc và 9° Bắc.

Cụm này chỉ có một đảo san hô là đảo Trường Sa (biệt danh: Trường Sa Lớn), còn lại đều là rạn thường nói chung và rạn vòng nói riêng như đá Tây, đá Tiên Nữ, đảo Phan Vinh, đảo Trường Sa Đông...

Bốn thực thể theo thứ tự từ tây sang đông gồm đá Tây, đảo Trường Sa Đông, đá Đông và đá Châu Viên cấu thành khái niệm cụm rạn Luân Đôn (tiếng Anh: London Reefs)theo tài liệu hàng hải quốc tế.



Cụm Thám Hiểm



Cụm Thám Hiểm hay cụm An Bang là một tập hợp các thực thể địa lí ở phía nam của quần đảo Trường Sa. Cụm này không có đảo san hô nào ngoài một cồn cát nổi bật là An Bang (quen gọi là đảo An Bang).

Nhìn chung phần lớn thực thể của cụm này tạo thành một vòng cung lớn với phần lõm hướng về phía đông nam, trải dài từ đá Sác Lốt, qua đá Công Đo đến bãi Trăng Khuyết gần sát với Philippines. Một máng biển ngăn cách vòng cung này với thềm lục địa của đảo Borneo.



Cụm Bình Nguyên



Cụm Bình Nguyên là một tập hợp các thực thể địa lí hợp thành từ phần phía đông của quần đảo Trường Sa, trong khu vực gần với đảo Palawan.

Tuy cụm này có nhiều thực thể địa lí nhất so với các cụm còn lại nhưng số này lại phân tán rải rác trên một vùng biển rộng lớn. Vĩnh Viễn và Bình Nguyên là hai đảo duy nhất của cụm, trong đó đảo Bình Nguyên đang chịu tác động của hiện tượng xói mòn. Số thực thể còn lại đều là những dạng rạn đá (ví dụ rạn vòng) và các bãi cát ngầm/bãi cạn cùng bãi ngầm.

Thiết nghĩ, những thông tin nói trên cũng có thể đã giải đáp được phần nào những quan niệm phiến diện cho rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa chỉ bao gồm các đảo nổi; các đá, bãi cạn, không phải là những “thực thể” thuộc 2 quần đảo này. Những ai có kiến thức về địa lý, bản đồ, hải đồ chắc chắn không thể hiểu ngô nghê như vậy. Rõ ràng là không thể, trừ phi thiếu kiến thức hay cố tình ngụy biện….!

Danh sách các đảo, đá, bãi của Quần đảo Trường Sa (trích sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông, Chủ biên: TS Trần Công Trục, NXB: Thông tin và Truyền thông)

STT Tên gọi Tọa độ địa lý Vĩ độ Bắc Kinh độ Đông 1 Đá Bắc 11028,0 114023,6 2 Đảo Song Tử Đông 11027,4 114021,3 3 Đảo Song Tử Tây 11025,9 114019,8 4 Đá Nam 11023,3 114 17,9 5 Bãi Đinh Ba 11030,1 114038,8 6 Bãi Núi Cầu 11 21,0 114 33,7 7 Đá Vĩnh Hảo 11005,6 114022,5 8 Đá Tri Lễ 11004,5 114015,4 9 Đá Hoài Ân 11003,7 114013,3 10 Đá Trâm Đức 11003,5 114019,4 11 Đảo Thị Tứ 11003,2 114017,1 12 Đá Cái Vung 11002,0 114010,5 13 Đá An Lão 11009,1 114047,9 14 Bãi Đường 11001,3 114041,8 15 Đảo Bến Lạc 11004,7 115001,2 16 Đèn biển Song Tử Tây 11025,7 114019,8 17 Đá Đền Cây Cỏ 10015,4 113036,6 18 Đá Lớn 10003,7 113051,1 19 Đá Xu Bi 10055,1 114004,8 20 Bãi Loại Ta Nam 10042,1 114019,7 21 Đảo Loại Ta Tây 10043,5 114021,0 22 Đảo Loại Ta 10040,1 114025,4 23 Đá Sa Huỳnh 10040,7 114 27,6 24 Đá An Nhơn Nam 10 41,4 114029,7 25 Đá An Nhơn 10 42,8 114 31,9 26 Đá An Nhơn Bắc 10046,4 114035,4 27 Đá Cá Nhám 10052,8 114055,3 28 Đá Tân Châu 10051,5 114052,5 29 Đá Ga Ven 10 12,7 114 13,4 30 Đá Lạc 10009,9 114015,1 31 Đảo Nam Yết 10010,9 114021,6 32 Đảo Ba Bình 10022,8 114021,8 33 Đá Bàn Than 10023,3 114024,7 34 Đảo Sơn Ca 10 22,6 114028,7 35 Đá Núi Thị 10024,7 114035,2 36 Đá Én Đất 10021,3 114041,8 37 Đá Nhỏ 10001,5 114001,4 38 Đá Long Hải 10011,5 115018,0 39 Đá Lục Giang 10015,2 115022,1 40 Đảo Bình Nguyên 10049,2 115049,8 41 Đảo Vĩnh Viễn 10044,2 115048,5 42 Cụm Hải Sâm 10029,8 115045,7 43 Đá Hoa 10032,0 115044,1 44 Đá Triêm Đức 10032,1 115047,7 45 Đá Ninh Cơ 10029,9 115042,6 46 Đá Hội Đức 10027,7 114043,9 47 Đá Định Tường 10027,5 115047,2 49 Đá Hợp Kim 10048,5 116005,5 50 Đá Ba Cờ 10043,0 116010,0 51 Đá Khúc Giác 10037,1 116010,3 52 Đá Trung Lễ 10057,9 116025,3 53 Đá Mở Vịt 10053,7 116026,3 54 Đá Cỏ My 10047,3 116041,3 55 Đá Gò Già 10048,6 116051,5 57 Đá Chà Và 10032,8 116056,2 58 Đá Tây Nam 10018,8 116029,7 59 Đá Phật Tự 10007,1 116008,8 60 Bãi Hải Yến 10035,2 116059,9 61 Đá Chữ Thập 09039,8 112059,0 62 Đá Núi Mon 09012,7 113039,9 63 Đá Cô Lin 09046,4 114015,2 64 Đá Gạc Ma 09043,2 114016,6 65 Đá Tam Trung 09050,2 114016,1 66 Đá Nghĩa Hành 09051,3 114016,6 67 Đá Sơn Hà 09052,9 114018,2 68 Đảo Sinh Tồn 09053,2 114019,7 69 Đá Nhạn Gia 09053,9 114020,6 70 Đá Bình Khê 09054,0 114023,1 71 Đá Ken Nan 09053,7 114025,6 72 Đá Văn Nguyên 09050,1 114027,3 73 Đá Phúc Sỹ 09048,0 114023,8 74 Đá Len Đao 09046,8 114022,2 75 Đá Trà Khúc 09041,5 114021,3 76 Đá Ninh Hòa 09051,1 114029,2 77 Đá Vị Khê 09051,7 114033,0 78 Đá Bia 09052,2 114030,5 79 Đá Tư Nghĩa 09055,1 114030,9 80 Đảo Sinh Tồn Đông 09054,3 114033,7 81 Đá An Bình 09054,5 114035,7 82 Đá Bình Sơn 09056,2 114031,2 83 Đá Bãi Khung 09058,0 114033,7 84 Đá Đức Hòa 09058,8 114035,3 85 Đá Ba Đầu 09059,3 114039,0 86 Đá Suối Ngọc 09022,9 115026,5 87 Đá Vành Khăn 09054,3 115032,3 88 Bãi Cỏ Mây 09044,5 115052,0 89 Bãi Suối Ngà 09019,1 11056,2 90 Đá Long Điền 09036,3 116010,3 91 Bãi Sa Bin 09044,7 116030,0 92 Bãi Phù Mỹ 09010,1 116028,1 93 Bãi Đồi Mồi 09002,3 116040,2 94 Bãi Cái Mép 09027,2 116055,6 95 Đá Bồ Đề 09031,0 116023,5 96 Đá Lát 08040,7 111040,2 97 Đảo Trường Sa 08038,8 111055,1 98 Bãi Đá Tây 08051,5 112013,1 99 Đảo Trường Sa Đông 08056,1 112020,9 100 Bãi ngầm Chim Biển 08009,0 111058,0 101 Bãi ngầm Mỹ Hải 08033,0 111028,0 102 Cảng biển Trường Sa Lớn 08038,6 111055,0 103 Đèn biển Đá Lát 08040,0 111039,8 104 Đèn biển Đá Tây 08050,7 112011,7 105 Đá Đông 08049,7 112035,8 106 Đá Châu Viên 08051,9 112050,1 107 Bãi đá Thuyền Chài 08011,0 113018,6 108 Đảo Phan Vinh 08058,1 113041,9 109 Bãi đá Tốc Tan 08048,7 113059,0 110 Đá Kỳ Vân 08000,5 113055,0 111 Đá Núi Le 08042,6 114011,1 112 Đá Tiên Nữ 08051,3 114039,3 113 Đá Én Ca 08005,6 114008,3 114 Đá Sâu 08007,0 114034,4 115 Đá Gia Hội 08010,5 114042,7 116 Đá Gia Phú 08007,4 114048,3 117 Đá Công Đo 08021,5 115013,4 118 Bãi ngầm Ngũ Phụng 08027,0 115009,6 119 Đèn biển Tiên Nữ 08052,0 114039,0 120 Bãi Trăng Khuyết 08053,7 116017,1 121 Bãi ngầm Tam Thanh 08030,5 115032,0 122 Bãi ngầm Khánh Hội 08029,0 115056,0 123 Đảo An Bang 07053,8 112055,1 124 Đá Suối Cát 07038,6 113048,5 125 Đá Kiệu Ngựa 07039,0 113056,8 126 Đá Hoa Lau 07024,1 11050,2 127 Đèn biển An Bang 07052,2 112054,2 128 Bãi cạn Kiệu Ngựa 07044,3 114015,9 129 Đá Vĩnh Tường 07011,0 114049,0 130 Bãi ngầm Nguyệt Xương 09032,0 112025,0 131 Bãi cạn Đồ Bàn 10044,0 117018,3 132 Bãi cạn Rạch Vang 11004,0 117016,5 133 Đá Vĩnh Hợp 11004,5 117001,7 134 Bãi Cỏ Rong 11026,5 116021,1 135 Đá Đồng Thanh 11055,5 116047,0 136 Bãi Tổ Muỗi 11028,9 116012,5 137 Bãi cạn Na Khoai 10020,0 117017,7 138 Đá Sác Lốt 06056,5 113034,5

