Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Buộc nhà thầu ngoại thay giám đốc điều hành

Ngày 6-10, tin từ Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho biết.

Gói thầu số 4 đi qua huyện Sơn Tịnh do Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Lotte (Hàn Quốc) thi công, còn gói thầu số 5 qua huyện Tư Nghĩa do Công ty Posco (Hàn Quốc) đảm trách. Cả hai gói thầu này đều chậm tiến độ, ban quản lý dự án đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không cải thiện. Do đó VEC yêu cầu hai nhà thầu này phải thay thế giám đốc điều hành.

Theo VEC, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện còn hơn 76 điểm nghẽn do vướng giải phóng mặt bằng, chủ yếu tập trung ở các huyện Điện Bàn, Thăng Bình và Núi Thành (Quảng Nam). Lý do là người dân cho rằng mức giá bồi thường thấp, các khu tái định cư chưa hoàn thiện.