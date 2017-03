Chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng, tập trung vào việc!

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, mặt làm được của TP là đã tập trung quyết liệt các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau tết. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu. TP cũng đã chỉ đạo chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần phục vụ nhu cầu các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt chăm lo kịp thời diện gia đình chính sách, dân nghèo, công nhân, người lao động không có điều kiện về quê vui tết và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1. Cộng đồng các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần bình ổn quan hệ lao động hài hòa trên địa bàn TP. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đô thị giữ được sự văn minh, mỹ quan từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm và người dân, du khách…



Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, một trong những mặt hạn chế của TP là tình trạng cờ bạc vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, trường hợp lạm dụng bia rượu vi phạm luật giao thông, tai nạn giao thông chưa kéo giảm sâu, vệ sinh môi trường còn chưa tốt ở một số nơi.



Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương các đơn vị, địa phương đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, có công, đồng bào nghèo. Đồng chí gửi lời cám ơn chân thành đến đội ngũ công nhân, lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ cho người dân TP vui tết an toàn, vui tươi.



Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo UBND TP quán triệt lãnh đạo các đơn vị, địa phương chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi bởi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đang được khởi động đòi hỏi sự quyết tâm cao và những hành động quyết liệt, cụ thể ngay từ những ngày đầu năm mới của toàn hệ thống chính trị TP.

