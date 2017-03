Chất thải Formosa có 2 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép

“Đây là kết quả phân tích ban đầu chứ chưa phải kết luận chính thức. Chúng tôi đang đợi kết quả mẫu của Bộ TN&MT để đi đến kết luận mới công bố chính thức” - ông Thắng nói.

Như đã đưa tin, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vận chuyển, xử lý 267 tấn bùn thải. Công ty này đã đưa số bùn thải trên đến chôn ở trang trại thuộc phường Kỳ Trinh. Hiện cơ quan chức năng đã khai quật, đóng bao, niêm phong số chất thải trên đưa vào kho của nhà máy xử lý chất thải của Công ty Phú Hà (huyện Kỳ Anh) để chờ hướng xử lý.

Trước việc nghi ngờ Công ty Phú Hà có đưa 145,4 tấn chất thải nguy hại của Formosa Hà Tĩnh ra nhà máy ở tỉnh Phú Thọ xử lý, ngày 16-7, công ty này đã có văn bản giải trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và Phú Thọ. Theo giải trình, ngày 1-8-2015, Công ty Phú Hà có ký hợp đồng với Công ty Formosa Hà Tĩnh để xử lý bảy loại rác thải nguy hại. Từ tháng 10-2015 đến hết tháng 6-2016, Công ty Phú Hà đã vận chuyển bốn loại chất thải nguy hại (gồm vỏ thùng sơn, bao bì cứng thải bằng kim loại, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau kính dầu thải) từ Formosa Hà Tĩnh về nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của công ty đặt tại xã Trạm Thải, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) để xử lý. Tổng khối lượng thu gom, xử lý là 142,4 tấn.

Trong một diễn biến khác, trưa 16-7, ông Trần Anh Đàn, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết: “Lúc tối 15-7, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh đã họp và giao UBND phường Kỳ Trinh hợp đồng với công ty môi trường để cất bốc, vận chuyển số rác ai đó đổ trộm trong rừng thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh để đưa đi xử lý”. Theo ông Đàn, đây là rác thải sinh hoạt, trên rác có cả chữ Trung Quốc với tổng số lượng 50-60 tấn.

Trước đó, người dân phản ánh họ phát hiện hàng tấn rác thải sinh hoạt có chữ Trung Quốc đổ trong rừng dự án 327 thuộc phường Kỳ Trinh. Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết hiện chưa xác định được cá nhân hay cơ quan nào đã lén lút mang rác lên đổ trong rừng.

Cùng ngày, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, xác nhận vào 6 giờ 30 ngày 16-7, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được thông tin của người dân, tiếp đó là trình báo của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, về một bãi chất thải được chôn tại công viên môi trường (thuộc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh). Công an đã lập biên bản ban đầu, đồng thời báo vụ việc lên cấp trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm Sở TN&MT, công an và đại diện Bộ TN&MT đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và lấy mẫu đi kiểm định.