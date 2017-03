Chi tiết lễ viếng, truy điệu 9 quân nhân phi hành đoàn CASA 212 ngày 30-6

Bộ Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn Không quân 918 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12 giờ 30 ngày 16-6-2016 (tức ngày 12-5 năm Bính Thân) tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.



Chín đồng chí phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh gồm:



1. Đồng chí: Đại tá Lê Kiêm Toàn sinh ngày 20-8-1960.



Lữ đoàn trưởng, Phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.



- Nơi ở hiện nay: 13/B1, tổ 16, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba;

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.



2. Đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Hảo sinh ngày 7-7-1962.



Phi đội trưởng Phi đội CASA 212, Phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.



- Nơi ở hiện nay: A75/6A/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huân chương Chiến công hạng Ba;

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.



3. Đồng chí: Trung tá Nguyễn Văn Chính sinh ngày 27-5-1977.



Chính trị viên Phi đội CASA 212, Phi công cấp 3, lái chính, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.



- Nơi ở hiện nay: 76, ngõ 93/20, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.



4. Đồng chí: Trung tá Nguyễn Ngọc Chu sinh ngày 12-12-1976.



Dẫn đường kiêm phi công, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.



- Nơi ở hiện nay: 46, ngõ 93/20, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.



5. Đồng chí: Thiếu tá Lê Văn Đình sinh ngày 6-3-1984.



Trợ lý Tuần thám trên không, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: 61, tổ 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



- Nơi ở hiện nay: Phòng 902, tòa nhà A1D2, khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba.



6. Đồng chí: Đại úy Đỗ Văn Mạnh sinh ngày 11-6-1989.



Phó Đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hàng không, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Thôn Đình, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.



- Nơi ở hiện nay: Phòng 506, Đơn Nguyên 2, tòa B3N07, khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.



7. Đồng chí: Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thế sinh ngày 11-2-1982.



Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



- Trú quán: Xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.



- Nơi ở hiện nay: 54/251 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba;



8. Đồng chí: Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái sinh ngày 15-4-1982.

Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.



- Nơi ở hiện nay: Phòng 1205, khu B, Nhà Công vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba;



9. Đồng chí: Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lam sinh ngày 16-12-1985.

Cơ giới trên không, Phi đội CASA 212, Lữ đoàn Không quân 918, quân chủng Phòng không - Không quân.



- Nguyên quán: Xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.



- Trú quán: Thôn 1, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



- Nơi ở hiện nay: Phòng 304, Nhà Công vụ T59, Bộ Quốc phòng, Pháp Vân, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.



Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;



Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất;

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.



Lễ viếng chín đồng chí được tổ chức từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 30-6-2016 (tức ngày 26-5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).



Lễ truy điệu được tổ chức từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 30-6-2016; đưa tang vào hồi 11 giờ cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.