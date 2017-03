Chính thức ra mắt xe đạp đi tuần của Công an Hà Nội

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận lô xe đạp từ Công ty Thống Nhất và dự định bàn giao trong thời gian sớm nhất cho công an các phường, quận để triển khai tuần tra thí điểm.

Theo công an thành phố Hà Nội, mô hình này sẽ áp dụng triển khai thí điểm trên địa bàn 12 phường ở 12 quận nội thành, bao gồm: phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm), phường Đội Cấn (Ba Đình), phường Láng Thượng (Đống Đa), phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng), phường Giáp Bát (Hoàng Mai), phường Trung Hòa (Cầu Giấy), phường Nhân Chính (Thanh Xuân), phường Thụy Khuê (Tây Hồ), phường Ngọc Lâm (Long Biên), phường Văn Quán (Hà Đông), phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm) và phường Trung Văn (Nam Từ Liêm).

Mỗi địa bàn phường sẽ được cấp 06 xe đạp, gồm 01 xe cho Phó Trưởng công an phường phụ trách cảnh sát trật tự, 05 xe dành cho cảnh sát trật tự.

Theo quan sát, những chiếc xe đi tuần này thuộc dòng xe địa hình, màu sơn xanh giống với sắc phục của lực lượng công an. Đặc biệt, điểm dễ phân biệt nhất của những chiếc xe này là trên gióng thân xe có in dòng chữ “Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội”. Hông yên sau xe có trang bị một giỏ sắt và túi da để đựng tài liệu, khung xe còn được gắn thêm một bình nước phục vụ cho các cán bộ đi tuần, bên trên là túi da nhỏ đựng dùi cui. Trên ghi-đông của xe có gắn một đèn pin nhỏ để đi tuần vào ban đêm, xe cũng có hệ thống khóa chắc chắn và in logo “Thống Nhất”.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, với việc sử dụng xe đạp để tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát trật tự phường sẽ có điều kiện tiếp cận các ngõ ngách, đường phố nhỏ. Từ đó dễ gần gũi vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Sau 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để từng bước hoàn thiện và tổ chức nhân rộng trên địa bàn.

Trước khi Hà Nội áp dụng, một số tỉnh thành như: Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Tháp đã thí điểm cảnh sát tuần tra bằng xe đạp với mong muốn xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh về mô hình xe đạp đi tuần của công an thành phố Hà Nội.





Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm) là đơn vị đầu tiên cho ra mắt mô hình xe đạp đi tuần.

Hai đồng chí cảnh sát trật tự của công an phường Tràng Tiền là những người đầu tiên sở hữu xe đạp của công an thành phố Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát trật tự đang trên đường làm nhiệm vụ bằng xe đạp.

Hình ảnh gần gũi, giản dị của lực lược cảnh sát trên đường phố.

Trên thân xe có in dòng chữ “Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội”.

Xe đạp của công an thành phố Hà Nội được thiết kế theo dòng xe địa hình.

Khóa chắc chắn, càng xe in chữ “Police”, hông xe có cặp đựng tài liệu...

Màu sơn của xe giống với sắc phục của lực lượng công an.