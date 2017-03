Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Chúng ta không cam chịu, không cúi đầu!'

'Không biết bao lâu nữa dân mình chết hết?' Cử tri Trần Thị Hến (Khu vực 4, phường An Hòa) tỏ ra băn khoăn trước vấn nạn về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Bà cho rằng các ứng cử viên nếu trúng ĐBQH ngoài những mục tiêu đưa ra trong chương trình hành động thì cần quan tâm tới sức khỏe cộng đồng.

“Tôi nghe báo đài đưa tin một năm Việt Nam bổ sung khoảng 150.000 người bị mắc các loại bệnh ung thư thì không biết bao lâu nữa dân mình chết hết (?!) Giờ ăn cái gì, uống cái gì cũng thấy sợ. Tôi đã sáu mươi mấy tuổi mà nghe tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tôi cũng còn sợ chết” - bà Hến góp ý.