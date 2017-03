Bí thư Đà Nẵng công khai xin lỗi dân

Điển hình là vụ của bà Nguyễn Thị Nộ (tổ 4, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) khiếu nại trong bốn năm qua nhưng UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban giải tỏa đền bù số 1 đã không chi trả tiền đền bù và bàn giao đất tái định cư thực tế cho gia đình bà.

Sau khi phân tích, mổ xẻ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã thẳng thắn tự nhìn nhận trách nhiệm của mình và công khai xin lỗi tới những người dân liên quan qua Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng (tường thuật trực tiếp).

Ông Thọ đã yêu cầu các cơ quan giải quyết rốt ráo và xong các vụ việc có liên quan trong tháng 5-2015. “Vụ việc nào chúng ta thấy giải quyết sai cho dân thì phải sửa, sửa cái này mà thấy các cái khác sai thì tiếp tục sửa cho hết các vụ việc tương tự. Tôi sợ nhất là chúng ta không thấy sai, thấy sai rồi mà không chịu sửa tìm mọi lý lẽ để quanh co, đổ lỗi cho lý do này lý do khác. Đó là cái nguy hiểm nhất” - ông Thọ nói.

LÊ PHI