Bí thư Thăng: TP.HCM dám chấp nhận thử thách, đi đầu trong đổi mới

Sáng 2-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2016). Đến dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.

Đọc diễn văn khai mạc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết sau 40 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay TP.HCM đã đạt hơn 957.000 tỉ đồng; một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp, kênh rạch phần lớn ô nhiễm, đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trong lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé, mang lại màu xanh cho những dòng kênh này.





Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi lễ. Ảnh: TÁ LÂM

Trong bài phát biểu của mình, Bí thư Thăng cũng thừa nhận hiện nay có những “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển như chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa cao, có nguy cơ tụt hậu so với các thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á; một số vấn đề bức xúc trong xã hội chậm được khắc phục; tình hình an ninh, trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, vẫn chưa thật sự tạo tâm lý an tâm cho mỗi người dân TP…



Đặc biệt là những yếu kém chủ quan do chính bộ máy, con người trong bộ máy như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có mặt còn yếu; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Do đó, trong thời gian tới Bí thư Thăng khẳng định cần phải tháo gỡ ngay những bất cập, khó khăn từ cơ chế, những khuyết điểm và hạn chế chủ quan. Phải triển khai thực hiện nhanh chóng, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và bảy chương trình đột phá. Tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu cao nhất: thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của mỗi người dân, do mỗi người dân, vì mỗi người dân và cho tất cả những ai dù một lần đến và đi từ thành phố này.

Thành phố văn minh trong từng con đường góc phố, từng cơ quan, công sở đến nhà máy, lớp học, chợ; là văn minh công nghiệp, văn minh đô thị, là tôn trọng pháp quyền, là cư xử văn hóa, là nếp sống thị dân…

Thành phố hiện đại không chỉ bằng cơ sở hạ tầng, bằng mỗi dịch vụ công mà phải bằng quản trị hiện đại, công nghệ hiện đại, tư duy hiện đại để tiếp thu và vận dụng cái mới trong quản lý, điều hành, trong sản xuất - kinh doanh, trong từng hoạt động của mọi lĩnh vực cuộc sống.

Thành phố nghĩa tình là ở đó, mọi người đều được tôn trọng, chăm sóc, thương yêu; đều được tạo cho những cơ hội học tập, làm việc, cống hiến, sống trong sự đùm bọc, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của cộng đồng; ở đó con người luôn có trước có sau, trân trọng biết ơn tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, tự trọng tự tin, biết nhường cơm xẻ áo, trọng nghĩa trọng tình, ăn quả nhớ kẻ trồng cây…



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dự buổi lễ. Ảnh: TÁ LÂM

Để xứng danh TP mang tên Bác, ông Đinh La Thăng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, cần cù lao động, nghĩa tình.

Bí thư Thăng cũng khẳng định không phải là chỉ chăm chút riêng cho TP mà luôn xây dựng TP.HCM của cả nước, “vì cả nước, cùng cả nước”. Với tinh thần “đi trước và về đích trước”, TP phải chủ động bứt phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của TP, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực, cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước.



“Những khát vọng chính đáng và vô cùng to lớn nhưng không là viển vông. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mọi thử thách đều có thể vượt qua khi ta nhận thức sâu sắc và quyết tâm hành động từ những vấn đề mang tính quyết định: tổ chức, bộ máy, con người. Lãnh đạo tiên phong đổi mới, bám sát thực tiễn; chính quyền kiến tạo, liêm chính…” – ông Thăng nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho TP.HCM về mọi mặt để TP có thêm động lực phát triển, lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển và mãi mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Thành phố Anh hùng.

