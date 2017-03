Biển Đông: Tránh lọt vào vòng xoáy các siêu cường

. Phóng viên: Công cụ thiết yếu của an ninh khu vực là Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) thì đến nay đã đạt đâu? + COC thì đáng lý ra đã đến giai đoạn chín muồi rồi. Nội dung COC, theo tôi biết, đã chuẩn bị kha khá, nếu bình ổn cả, vài cuộc đối thoại nữa thì chắc cũng tới đồng thuận. Nhưng tình hình thế giới hơn một năm qua xoay chuyển phức tạp nhanh quá nên giờ phút này các bên chưa đi đến kết thúc. Phía ASEAN thì cố gắng nhưng đối tác kia thì bảo chưa đến lúc. ASEAN-Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhưng cá nhân tôi cảm giác Trung Quốc chưa mặn mà. Bản thân trong khối chúng ta, các nước cũng chưa thực sự đồng thuận cao. Hội nghị cấp cao ASEAN vừa rồi, một vài nước không nói gì tới vấn đề biển Đông. Theo lộ trình, cuối năm nay là hình thành cộng đồng ASEAN, dựa trên ba trụ cột: an ninh-chính trị, kinh tế, văn hóa. Không đạt được COC thì cộng đồng ASEAN vẫn ra đời nhưng chưa trọn vẹn, khuyết mất cái chân an ninh.