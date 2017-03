Cả nước cử hành trọng thể Quốc tang Đại tướng

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễviếng và dự theo dõi lễ truy điệu Đại tướng tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đường Hùng Vương, xã Hòa Long, TP Bà Rịa). Thời gian tổ chức lễ viếng từ 7 giờ đến hết ngày 12-10; thời gian dự theo dõi lễ truy điệu từ 7 giờ ngày 13-10. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn tỉnh có tâm nguyện có thể đến thắp nhang và cùng dự theo dõi lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đây. T.KHÁNH

Tại Ninh Thuận, chiều 11-10, Công an tỉnh Ninh Thuận lập bàn thờ và tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội trường công an tỉnh. Lễ viếng Đại tướng cũng diễn ra tại công an bảy huyện, thành phố. Việc khai mạc giải bóng đá U-21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 7 sẽ lùi lại một ngày. Hai trận thi đấu ngày 12-10 sẽ dời vào chiều 13-10 sau khi kết thúc hai ngày quốc tang. MINH TRÂN