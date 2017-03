Cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần dân chủ, sự thống nhất ý chí Đánh giá về kết quả bầu cử BCH Trung ương Đảng khóa XII, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng kết quả này thể hiện tinh thần dân chủ, sự thống nhất ý chí, sự quan tâm đến vấn đề kế thừa và trong sạch của bộ máy, thể hiện sự đổi mới và trẻ hóa cán bộ. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, dân chủ ở đại hội có những tiến bộ mới so với trước đây. Đại hội đã giới thiệu những người không có danh sách đề cử, đó là bước mở rộng dân chủ, đây là vấn đề lớn và trong các nghị quyết, báo cáo gần đây, Đảng ta đã chú ý vấn đề đó. Phần lớn nhân sự do Trung ương giới thiệu đã được đại hội chấp nhận, chứng tỏ sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, có tính hợp lý. BCH khóa mới có sự đổi mới về thành phần so với BCH khóa cũ. Phần lớn các tỉnh, TP đều có đại diện tham gia Trung ương lần này vì đây là các cán bộ lãnh đạo địa phương, điều này thể hiện tính đại diện để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương. Đó là việc hết sức hợp lý. Theo ông Hoàng, trong đại hội, việc tái đắc cử và không tái đắc cử là hết sức bình thường. Các bộ, ngành không có lãnh đạo là ủy viên Trung ương Đảng, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ xem xét, quyết định.

Ông Hoàng cũng bày tỏ tin tưởng BCH Trung ương khóa XII sẽ ngày càng đổi mới, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực; kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển. Trả lời câu hỏi “Ngày mai sẽ bầu cử Bộ Chính trị, ngoài danh sách Trung ương giới thiệu trước đó thì BCH mới có được giới thiệu thêm nhân sự cho Bộ Chính trị mới không?”. Ông Hoàng cho hay: “BCH mới hoàn toàn có quyền giới thiệu. Danh sách của BCH cũ chỉ được BCH mới tham khảo, nghiên cứu. BCH mới quyết định danh sách bầu cử. Sau đó BCH Trung ương XII bỏ phiếu và lấy theo kết quả này”. TP.HCM: Bốn ủy viên chính thức, một dự khuyết - Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, sinh năm 1970. - Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.HCM, sinh năm 1962. - Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, sinh năm 1971. - Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, sinh năm 1962. - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM, sinh năm 1976.