Đình chỉ sinh hoạt Đảng phó chủ tịch TP Long Xuyên

(Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên) và Nguyễn Thành Tâm (Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước, nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên) và một ủy viên ban chấp hành đối với Phạm Xuân Gia (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tại TP Long Xuyên đã xảy ra một số vụ chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật và hình thành hàng loạt khu dân cư tự phát diện tích khoảng 26,3 ha. Các khu dân cư này do nhiều cán bộ, công chức cấp tỉnh, thành phố, phường bắt tay tạo nên hoặc do cá nhân tự sang nhượng. Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can, trong đó có 16 cán bộ.

VĨNH SƠN