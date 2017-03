Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

- Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cuối tháng 10-2014, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang kết luận 11 cán bộ đảng viên đã “mượn” tên của gia đình chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), gây thất thoát ngân sách gần 1,9 tỉ đồng. Ông Phạm Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang và Võ Văn Tánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang, là hai trong số 11 người nói trên. Khi (cuối tháng 1-2015) kiểm điểm, hai ông này đều tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Kết quả biểu quyết kỷ luật không tập trung nên Hậu Giang báo cáo về UBKT TW. - Cuối tháng 5-2015, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ chức vụ 90 ngày đối với ông Lê Thanh Phương (giám đốc TT&TT) để phục vụ điều tra. Nguyên do, khi thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin, ông Phương không theo quyết định của tỉnh, cố ý làm trái gây thất thoát hơn 1 tỉ đồng, gây lãng phí tài sản nhà nước hơn 320 triệu đồng. Trong đó, ông Phương đã thông đồng với đối tác “rút ruột” gần 270 triệu đồng. Ông Phương cũng chỉ đạo cấp dưới lập khống, hợp thức hóa nhiều chứng từ để thanh toán sai hơn 240 triệu đồng. Ông Phương còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cho cấp dưới nâng khống thanh toán để chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng. Tháng 6-2015, công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tiến Dĩnh, Nguyễn Thị Hiếu (lần lượt nguyên là giám đốc, kế toán của Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở TT&TT) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng… GIA TUỆ - TẤN LỘC