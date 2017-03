Nguyễn Phương Uyên: Phát tán truyền đơn tuyên truyền chống nhà nước

Nội dung cho thấy thực tế không như những thông tin đồn thổi, bóp méo trước đó.

* Đại diện Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM: Các sinh viên không biết và không liên quan đến đơn kiến nghị chủ tịch nước mà các trang mạng đã đăng.



Phát tán truyền đơn ở Long An

Đại tá Nguyễn Sáu phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: THIỆN NHÂN

Theo Đại tá Nguyễn Sáu, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Long An, Kha khai khoảng tháng 4-2012, qua Facebook, Khoa kết bạn với Nguyễn Thiện Thành. Thành từng hoạt động chống phá chính quyền tại Việt Nam bị công an phát hiện, bắt giữ nhưng Thành đã trốn thoát sang Thái Lan. Qua trao đổi, Thành móc nối Kha vào tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” và Kha đồng ý. Thành hứa hẹn sau khi Kha thi hành án phạt tù (tù hai năm về tội cố ý gây thương tích) sẽ giúp Kha đi du lịch sang Thái Lan và định cư tại Hoa Kỳ.



Lần thứ nhất: Tháng 8-2012, Thành trao đổi với Kha đến ngày quốc khánh 2-9-2012 tiến hành chiến dịch dán cờ vàng ba sọc đỏ (cờ chế độ Việt Nam Cộng hòa) và truyền đơn trên địa bàn Long An. Thành chuyển ba file truyền đơn tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam và cho Kha biết đặt điểm cờ vàng ba sọc đỏ. Các truyền đơn có nội dung như : "“Tuổi trẻ yêu nước” Long An đấu tranh cho tự do và nhân quyền"; "“Tuổi trẻ yêu nước” Long An quyết tâm tiêu diệt cộng sản giải phóng dân tộc"; "Long An trung dũng kiên cường, toàn dân chống cộng suốt đời tự do". Tối 31-8-2012, Kha dùng máy vi tính chỉnh sửa hình thức và in mỗi khẩu hiệu ra tờ giấy khổ A4. Còn cờ vàng ba sọc đỏ thì Kha lấy băng keo màu đỏ dán trên nền giấy khổ A4 màu vàng. Ngày hôm sau, Kha dán khẩu hiệu và cờ ba sọc đỏ ở khu vực gần Bệnh viện Đa khoa Long An, lăng Nguyễn Huỳnh Đức, khu đô thị Lợi Bình Nhơn và khu vực nhà Kha ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An. Sau đó, Kha dùng điện thoại chụp lại và gửi cho Thành ngay trong ngày qua tài khoản mạng Facebook.



Phát tán truyền đơn ở TP.HCM và Bình Thuận



Khoảng cuối tháng 9-2012, Thành bàn bạc với Kha việc phát tán truyền đơn có nội dung kích động, xuyên tạc Đảng, Nhà nước. Thành giới thiệu Kha quen với Phương Uyên để phối hợp hành động. Để thực hiện, Thành đã chuyển tiền về cho Kha mua dụng cụ in, dán truyền đơn và chế tạo thiết bị phát tán truyền đơn. Ngày 3-10, Kha đến nơi ở trọ của Uyên ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bàn bạc và chở Uyên ra khu vực cầu vượt An Sương quan sát hiện trường để phát tán truyền đơn. Kha giao Uyên 2,5 triệu đồng để Uyên đổi ra nhiều tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng. Số tiền này dán vào mặt sau của truyền đơn nhằm mục đích khi phát tán, người đi đường nhặt tiền kèm theo truyền đơn. Cùng thời gian này, Kha nghiên cứu chế tạo hộp đựng truyền đơn gồm chip máy tính gắn với điện thoại di động có cài hộp hẹn giờ. Đến giờ hẹn, máy điện thoại rung làm rơi và bung hộp, truyền đơn, cờ và tiền sẽ phát tán ra xung quanh.



Ngày 8-10, Uyên giao Kha số tiền đổi được (khoảng 1,6 triệu đồng), một máy ảnh Canon và hai thẻ nhớ. Kha mang về Long An tiến hành in ấn, cắt xén và dán tiền vào truyền đơn cho vào hộp tự tạo có chế độ hẹn giờ. Toàn bộ sự việc này Kha dùng máy ảnh ghi hình lại. Rạng sáng 10-10, Kha chở Uyên đến khu vực cầu An Sương treo hộp chứa truyền đơn trên thành cầu có cài chế độ hẹn giờ. Sau đó, Kha về Long An còn Uyên quay lại hiện trường dùng điện thoại di động chụp cảnh lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Ngày hôm sau, Uyên soạn bài miêu tả toàn bộ sự việc gửi cho Thành qua hộp thư Yahoo!Mail.

Đơn xin khoan hồng của Nguyễn Phương Uyên

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An, Uyên khai khoảng tháng 4-2012 quen biết Thành qua internet. Quá trình trao đổi, Uyên biết Thành là thành viên tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước”. Tháng 8-2012, Thành cho Uyên biết sẽ tiến hành treo cờ vàng ba sọc đỏ ở Long An trong dịp 2-9-2012. Uyên đề nghị được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bằng cách trực tiếp dán cờ, mang đi treo và chụp ảnh gửi lại cho Thành. Dưới sự chỉ đạo của Thành, Uyên đã dùng bút chì sáp vẽ lại hình cờ ba sọc vàng trên nền giấy A4, bên dưới viết chú thích: 1890-1975: Đại nam quốc kỳ từ vua Thành Thái đến vua Khải Định; 1948-1975 cờ quốc gia Việt Nam (thực hiện: “Tuổi trẻ yêu nước”). Uyên dùng máu pha loãng viết tay trên tờ vải trắng dòng chữ nói xấu Việt Nam (nhưng không phải máu người - PV). Ngày 20-8, Uyên mang cờ vàng ba sọc đỏ và tờ vải trắng dán một số điểm ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận rồi dùng điện thoại chụp lại. Ngay trong ngày, Uyên đã chụp 19 file ảnh chuyển cho Thành và sau đó được đăng trên trang web “Tuổi trẻ yêu nước…” và trên Facebook cá nhân của tên người dùng “Nguyễn Tấn Cường”.



Ngoài ra, Kha còn khai nhận đã nghiên cứu, mua hóa chất pha chế thành công thuốc nổ. Kiến thức về nguyên lý hoạt động các loại thuốc nổ do Đinh Nhật Uy (anh ruột Kha) chỉ dẫn. Kha tìm mua hóa chất ở chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) để pha trộn. Được Thành cung cấp tài liệu nghiên cứu chế tạo chất gây nổ, sử dụng điện từ bộ phận rung của điện thoại di động để kích hoạt kíp nổ, Kha đã thử nghiệm ba lần thành công ở nhà cha mẹ ruột ở huyện Thủ Thừa, Long An. Hình ảnh và các đoạn phim ghi lại việc pha chế, tạo vật gây nổ Kha chuyển cho Thành qua mail.



Đúng thủ tục tố tụng



Theo Đại tá Nguyễn Sáu, các hành vi vi phạm của Kha và Uyên đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngày 10-10, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha và Uyên 4 tháng để làm rõ hành vi Kha và Uyên cùng một số đối tượng khác về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Còn hành vi chế tạo chất nổ, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích các đối tượng liên quan trong việc này. Kiểm tra nhà Kha, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh Kha phát tán tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.



Tại cơ quan điều tra, cả Kha và Uyên đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng. Uyên cho biết do cần tiền cho việc học nên làm theo ý Thành để được Thành cung cấp tiền.



Trả lời với Pháp Luật TP.HCM về thông tin có hay không việc bắt giữ Uyên nhưng gia đình Uyên không biết và việc cơ quan điều tra không thực hiện đúng thủ tục tố tụng, Đại tá Nguyễn Sáu khẳng định: "Chúng tôi thực hiện đúng thủ tục tố tụng.Một ngày sau khi khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Uyên, cơ quan điều tra gửi thông báo cho gia đình Uyên ở Bình Thuận. Từ lúc cơ quan điều tra gửi thông báo gia đình bị can Uyên nhận phải mất vài ngày chứ không phải không thông báo như một số thông tin trên mạng đã nêu".



Liên quan đến thông tin một số sinh viên Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM gửi kiến nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp Nguyễn Phương Uyên, tại buổi họp báo, đại diện Trường Đại học Công nghệ thực phẩm TP.HCM, cho biết nhà trường đã rà soát tất cả các sinh viên ký tên ở trong đơn kiến nghị thì tất cả các sinh viên có tên trong đơn đều khẳng định và có bản cam kết rằng họ không biết và không liên quan đến đơn kiến nghị trên.

THIỆN NHÂN