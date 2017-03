Thanh tra đột xuất về thái độ của công chức

Nếu phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu lãnh đạo đơn vị xử lý tại chỗ theo thẩm quyền”. Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết như trên trong phiên chất vấn về cải cách hành chính (CCHC) tại kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 6-12.

Theo ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thống kê có đến hơn 44% hộp thư điện tử TP không được sử dụng. “Đến email lãnh đạo đơn vị còn không sử dụng thì làm sao khuyến khích chuyên viên ứng dụng công nghệ tích cực được” - ông Hỷ nói và cho rằng có lẽ do người đứng đầu đơn vị không ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo điều hành nên khó thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí nhấn mạnh vấn đề mấu chốt trong CCHC là con người. Quan trọng nhất là lãnh đạo đơn vị phải tự kiểm soát, điều chỉnh nhân viên thuộc cấp. Mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, đặt camera giám sát tiếp dân… cũng chỉ nhằm kiểm soát hành vi cán bộ, công chức, qua đó ngăn ngừa hiện tượng nhũng nhiễu dân. “Chỉ áp dụng mô hình chính quyền đô thị mới giải quyết rốt ráo vấn đề cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, thẩm quyền TP. Còn CCHC hoài vẫn vướng là thế” - ông Trí cho hay.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều dự án “treo”. Chiều 6-12, tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa 5, đại biểu Nguyễn Văn Trình (Bí thư Thành ủy TP Bà Rịa) cho biết hiện có rất nhiều dự án du lịch “treo” ven biển trong khi tỉnh không còn đất để làm bãi biển công cộng. Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện có gần 130 dự án chậm tiến độ, chưa triển khai. Nguyên nhân phần nhiều do vướng mắc trong thu hồi đất và tình hình khó khăn của doanh nghiệp. Mặt khác, tỉnh chưa có tiêu chí chọn lựa nhà đầu tư, không đánh giá được năng lực tài chính và chuyên môn của nhà đầu tư trước khi cấp giấy phép.

Hải Phòng: Quá nhiều công trình xây dựng trái phép. Vấn đề “nóng” nhất tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND TP Hải Phòng chiều 6-12 là tình trạng xây dựng trái phép, sai phép. Ông Đỗ Trọng Đạt, Giám đốc Sở Xây dựng, dẫn chứng: Tại 189 Văn Cao (thuộc quản lý của Công ty Xây dựng số 3) xây nhà hai tầng trên khu đất chiều ngang chỉ 2,5 m. Công trình trái phép tại 552 Tôn Đức Thắng (xã An Đồng, huyện An Dương) từ năm 2006 tới nay huyện An Dương chưa cưỡng chế. Công trình 151 Lương Khánh Thiện (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) cấp phép sáu tầng nhưng xây tám tầng... Nguyên nhân phần lớn là do các phường không tích cực xử lý.

Cần Thơ: Nhiều lời hứa chưa thực hiện. Chiều 6-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP Cần Thơ, trước khi bước vào phần chất vấn, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã nhắc lại những lời hứa của các sở, ngành tại kỳ họp lần trước nhưng vẫn chưa được thực hiện tới nơi tới chốn. Đó là việc di dời bến xe, rà soát xử lý các dự án treo có làm nhưng còn chậm. Việc xử lý môi trường khu công nghiệp, xử lý nước thải, rác thải, tiến độ kè sông Cần Thơ, kiên cố hóa trường lớp còn chậm…

Đà Nẵng: Kiểm soát nhập cư để ngăn ngừa tội phạm. Ngày 6-12, phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, khẳng định sẽ tiếp tục siết nhập cư. Theo đó, việc chia nhỏ tổ dân phố là để kiểm soát nhập cư, tội phạm, đói nghèo và môi trường. Hiện đã có quy định xử phạt vi phạm cư trú từ 300.000 đến 10 triệu đồng đối với người vi phạm và chủ nhà trọ không khai báo tạm trú. Về vấn đề tội phạm, ông Thanh yêu cầu công an phải thật mạnh tay với tội phạm cướp giật, ma túy, đòi nợ thuê từ nơi khác đến. Các chủ tịch UBND phường không làm tốt quản lý đô thị phải bị kỷ luật, cho thôi việc.

Kiên Giang: Bức xúc nạn xăm mình để trốn nhập ngũ. Ngày 6-12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiều đại biểu bức xúc trước vấn nạn thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách… xăm mình. Theo đại biểu Trần Văn Én, luật quy định chỉ cần có hình xăm trên năm phân sẽ được hoãn gọi nghĩa vụ quân sự. “Đối với số thanh niên này phải xử lý như thế nào để họ đừng làm những chuyện đó nữa. Bởi vì chỉ cần tốn có 15.000-20.000 đồng cho một hình xăm thôi là coi như là được hoãn rồi. Thời gian tới cần nghiên cứu sửa đổi luật cho công bằng” - đại biểu Én kiến nghị.

NHÓM PHÓNG VIÊN