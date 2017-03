Chở hàng lậu, đánh công an

Hai năm tù đối với Nguyễn Trung Can, một năm sáu tháng tù đối với Nguyễn Minh Hùng về tội chống người thi hành vụ. Theo tòa, bản án sơ thẩm của TAND huyện Hóc Môn đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo và mức án đã phù hợp.

Sáng 24-10-2012, Hảo chở thuốc lá lậu cồng kềnh trên đường Trường Chinh thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Hảo không chấp hành, tiếp tục chạy về nhà ở Hóc Môn. Khi Hảo về gần tới nhà, Can cố tình chạy lạng lách cản đường xe của hai CSGT nhằm cho Hảo thoát. Về cất giấu thuốc lá, Hảo quay ra thì thấy Can đang bị CSGT giữ lại. Hảo liền gọi Hùng và một số thanh niên đến đánh hai CSGT để giải vây cho Can rồi bỏ trốn.

PHAN THƯƠNG