Chủ tịch Quốc hội: 'Đổ thừa hết cho Luật là không đúng!'

Ngày 20-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 27. Trong đó, nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công có những ý kiến thẳng thắn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất quan điểm cái gì vướng mắc khó khăn trong thực hiện đầu tư công thì sửa. Theo Chủ tịch Quốc hội, một số vướng mắc của Luật đầu tư công là do lần đầu tiên luật này được ban hành và cũng là lần đầu tiên chuyển từ kế hoạch đầu tư công hàng năm sang trung hạn.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những vướng mắc trong đầu tư công không phải do luật, mà do triển khai thực hiện.

“Lúng túng là do chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới chứ không phải do Luật. Một số quy định đầu tư công quá cứng nhắc hoặc chưa đẩy đủ thì xem lại, cái nào cứng và còn thiếu thì sửa, nhưng Chỉnh phủ dẫn chứng ra vài cái thì không phải do Luật”, Chủ tịch Quốc hội nhận định và bày tỏ: “Luật đầu tư công có khó khăn, nhưng bất cập trong Luật chỉ là một phần, còn phần nhiều hơn do tổ chức thực hiện Luật đầu tư công chưa nghiêm”.



Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, những điểm nào của luật còn cứng nhắc, chưa đồng bộ thì phải sửa, còn “những gì không phải do Luật mà do công tác điều hành thì không sửa”.

“Cách đây hơn một tháng, Chính phủ và Quốc hội ngồi lại với nhau rà soát lại những điều xung quanh Luật Ngân sách. Rõ ràng có những cái có chủ trương đầu tư. Bố trí vốn rồi nhưng tới bây giờ chưa giao vốn”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội lấy ví dụ. Từ lúc Quốc hội ban hành công bố quyết định đầu tư đường cao tốc sân bay Long Thành, sau 8 tháng, Chính phủ chưa giao vốn. Sắp hết năm 2018 rồi đường cao tốc vừa rồi mới mở ra để đấu thầu.

“Tôi e rằng lời hứa của Bộ trưởng Bộ GTVT trước cử tri, trước Quốc hội là đến cuối nhiệm kỳ này sẽ thông tới chỗ này, thông tới chỗ kia thì tính khả thi là có vấn đề. Cái này do giao vốn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục phân tích về vấn đề điều chỉnh vốn, cân đối vốn và khẳng định vấn đề này không phải do luật. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nói cần phải thêm quy định về “thi hành Luật đầu tư công”.

“Mấy nghị định của Chính phủ có gây khó khăn cho triển khai thực hiện hay không, anh Dũng (Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng) xem lại, vì tôi nghe nói mấy nghị định này phải chạy tới chạy lui nhiều lần, làm cho thủ tục rườm rà thêm, hướng dẫn luật nhưng làm cho thủ tục nhiều hơn, gây khó khăn và có ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư công”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định mình không phủ nhận những bất cập của Luật Đầu tư công, nhưng bà nói: “Nếu đổ thừa hết do Luật thì không đúng. Tôi bảo vệ quan điểm này. Lần họp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi sẽ cung cấp cho được tất cả vấn đề cho thấy triển khai Luật đầu tư công không được là do triển khai thực hiện chứ không phải do Luật”.