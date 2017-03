Chưa khởi tố bị can vì chờ kết quả giám định

Hiện cơ quan giám định chưa có kết luận, việc khởi tố bị can hay không sẽ chờ kết luận giám định. Việc giám định tâm thần xuất phát từ yêu cầu của Trung úy Lợi vì cho rằng trước kia từng gặp tai nạn xe máy. Hiện Trung úy Lợi đang ở Đồng Nai, chưa về Hậu Giang.



Xe tuần tra của CSGT gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng 27-9, trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn qua xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), xe tuần tra 95A-2628 của PC67 Công an tỉnh Hậu Giang do Trung úy Lợi điều khiển đột ngột lao sang phía đường bên trái rồi đâm vào nữ sinh Mai Thị Hà My (14 tuổi) đang đi xe đạp ở chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe tuần tra lao thẳng xuống mương nước, còn em My bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phụng Hiệp thụ lý điều tra theo thẩm quyền và đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

GIA TUỆ