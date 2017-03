Clip xe “hiên ngang” chạy ngược chiều gây bức xúc

Đồng thời, đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP này bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại vị trí trên, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Sở GTVT khảo sát, đánh giá, lên phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Trước đó, ngày 30-9, trên Facebook của diễn đàn otofun đã đăng clip ghi lại cảnh tượng nhiều ô tô, xe máy ngang nhiên đi ngược chiều tại vị trí lên xuống cầu vượt nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh (TP Hà Nội) dù đã có biển báo cấm đi ngược chiều. Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ức chế cho người tham giao thông.

Được biết sau khi video này đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc trước ý thức kém của một số người tham gia giao thông trong đoạn video này.