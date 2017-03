Giờ chúng ta đang có bao nhiêu thủ khoa ở các trường đại học nhưng không vào được Nhà nước vì họ không bỏ tiền ra.

Học trò của tôi, tôi cử sang Harvard học nhưng không có ai đỗ thủ khoa mà lại quay về Việt Nam. Như Vũ Minh Khương, Nguyễn Ngọc Anh… đỗ thủ khoa xong, về Việt Nam nhưng không có chỗ nào làm việc. Họ lại sang Singapore, rồi cuối cùng lại đến Mỹ làm việc.

Có nhân tài thì mới có thể chế tốt, còn không có nhân tài thì không thể có thể chế tốt. Phải đưa nhân tài vào Nhà nước. Trung Quốc hiện nay đang làm điều này. Nếu người Hoa ở nước ngoài về nước làm việc thì được trả lương xứng đáng. Hay như trong nội các của Obama, có bộ trưởng lương có thể 1 triệu USD/năm nhưng tổng thống Mỹ lương chỉ 400.000 USD/năm. Nhưng họ quan niệm rằng thà trả lương cao cho một người làm được việc còn hơn là trả lương thấp cho người chỉ biết phá hoại.

Tôi cho rằng đây là vấn đề rất lớn của quốc gia và là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không thực hiện tốt thì quốc gia không thể phát triển.

Việc thu hút nhân tài tôi nghĩ cần phải công khai hóa tiêu chí tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đây là một trong những bước đầu tiên của việc kiểm soát quyền lực như Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh. Khi nhân tài vào được bộ máy công quyền, những thể chế, chính sách tốt, cơ chế giám sát cũng vì thế mà tốt lên mỗi ngày.