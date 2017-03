Cơ quan báo chí phải quản chặt bình luận trên Fanpage Facebook

Tại công văn số 779 do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký ngày 1/7 về việc tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang Fanpage Facebook nêu rõ, thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã mở Fanpage (diễn đàn trên mạng xã hội Facebook) để đăng tải bài viết từ báo điện tử.



Qua theo dõi và xử lý, phía Cục Báo chí nhận thấy một số cơ quan báo chí mở Fanpage Facebook nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận. Do đó, một số đối tượng đã lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng.



Bởi vậy, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí rà soát hoạt động cung cấp nội dung trên, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu.



Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành Fanpage. Thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội và các quy định khác của pháp luật.



Phía Cục Báo chí cũng cho hay thời gian tới, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp nội dung vi phạm trên môi trường mạng./.

Theo YÊN THỦY (VIETNAM+)