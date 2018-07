Cơ quan điều tra phong tỏa tài sản 2 cựu chủ tịch TP Đà Nẵng

Ngày 21-7, theo thông tin chúng tôi có được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện các biện pháp tạm dừng giao dịch tài sản đối với hai nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và những người khác có liên quan.



Nhà của ông Trần Văn Minh. Ảnh: LÊ PHI

Theo C44, hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra các vụ án “trốn thuế”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

C44 đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các sở KH&ĐT, TN&MT, Tư pháp phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản thuộc sở hữu của ông Trần Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011); ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2014); ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng); ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) và ông Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng).



Nhà ông Chiến. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Minh về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Chiến về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Toán về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Cảnh Dương về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Được biết những người này bị khởi tố do liên quan đến các vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức ông Vũ "nhôm" - PV).