Công an hướng dẫn chị ve chai làm thủ tục nhận 5 triệu Yên

Chị Hồng đang mong được nhận lại số tiền mà mình vô tình có được cách đây một năm. Ảnh: Ái Nhân

Việc làm này là để hoàn tất thủ tục, gửi hồ sơ lên Công an quận đề nghị xem xét để vợ chồng chị nhận lại số tiền 5 triệu yên Nhật, mà hai vợ chồng đã phát hiện trong một thùng loa cũ mà chị Hồng mua được khi đi thu mua ve chai cách đây hơn một năm.

Như Pháp Luật TP HCM đã thông tin, ngày 22-3-2013, chị Hồng phá loa thùng cũ để bán ve chai thì phát hiện hơn 5 triệu Yên bên trong. Sau đó số tiền trên được chị Hồng giao lại cho công an quận Tân Bình giữ để thông báo tìm chủ sở hữu.

Trao đổi với PV, sau hơn 30 phút làm việc với Công an phường 10, chị Hồng, cho biết, “cán bộ công an phường hướng dẫn tôi viết lại đơn xin xem xét nhận tiền, bổ sung một số giấy tờ, rồi đưa đến Công an phường 10 để họ xác nhận việc tôi đang tạm trú tại địa phương, cũng như việc tôi đã phát hiện 5 triệu yên trong thùng loa… rồi gửi đơn này lên Công an quận Tân Bình để xin giải quyết”

Chị Hồng nói “tôi cũng chưa biết mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền trong tổng số tiền 5 triệu Yen Nhật đã giao nộp cho Công an quận trước đây. Tôi mong được nhận toàn bộ số tiền trên để gia đình tôi đỡ khổ…”.