Công an tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm vụ tử tù mang thai

(PL)- Phạm nhân Nguyễn Thị Huệ mang thai khi đang trong trại giam của Công an tỉnh Quảng Ninh nên mọi việc đều do Công an tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm và điều tra.

Ngày 18-2, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thông tin như trên về vụ nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (quê ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) có thai trong trại giam tại Quảng Ninh trong thời gian chờ thi hành án. Theo Thiếu tướng Bằng, do số lượng phạm nhân mang án tử hình tại Quảng Ninh quá đông, tới gần 80 người khiến buồng biệt giam cho tử tù theo quy định không đủ nên một số phải giam ở buồng tạm giam, cụ thể là buồng kỷ luật. Trong quá trình ở buồng kỷ luật, phạm nhân bị cùm chân được cho đi ra ngoài đi giải và tắm nắng. Từ đây, tù nhân đã liên hệ với các tù nhân khác và xảy ra vụ việc. Hiện đã có phạm nhân nhận là “tác giả” của cái thai trong bụng nữ tử tù. Tuy nhiên, vẫn cần phải xác định ADN và nghiên cứu xác nhận xem phương pháp bơm như khai nhận ban đầu rất là khó. Trong diễn biến liên quan, VKSND tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ số tiền 50 triệu đồng Huệ lấy ở đâu ra trả cho phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (người được xác định ban đầu cho tinh trùng) và trả theo cách thức nào. TUYẾN PHAN