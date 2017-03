Công điện khẩn về phòng, chống ngộ độc nấm tán trắng

(PLO)- Trước việc thời gian gần đây xảy ra ba vụ ngộc độc do ăn nấm tự nhiên làm hai người chết, ngày 18-3, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đã có công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh phía Bắc yêu cầu tăng cường triển khai công tác phòng, chống ngộ độc do nấm độc.