Công ty Hàn Quốc vô cớ đuổi việc 30 công nhân

Đây là doanh nghiệp (DN) 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, đóng tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa. Theo Sở LĐ-TB&XH, sáng 1-10, hơn 30 nữ công nhân đến Công ty TNHH TS Phú Yên nhưng không được vào làm việc khiến họ tụ tập phản ứng. Khi Sở LĐ-TB&XH cùng Liên đoàn Lao động tỉnh đến can thiệp thì người quản lý công ty trên yêu cầu các công nhân muốn làm việc thì phải ký bản cam kết do DN soạn sẵn với nội dung không rõ ràng. Nếu không thì ký vào đơn xin thôi việc cũng do DN soạn sẵn.

Ngày 3-10, khi số công nhân trên đến làm việc thì Công ty TNHH TS Phú Yên tiếp tục không cho vào mà không nói rõ lý do cũng như không giải quyết các chế độ cho họ. Đoàn công tác liên ngành tỉnh đến yêu cầu Công ty TNHH TS Phú Yên để người lao động vào làm việc hoặc phải có văn bản giải thích rõ lý do buộc nghỉ việc cũng như giải quyết các chế độ cho người lao động thì DN này bất hợp tác. DN này cho rằng đây là việc nội bộ, để họ tự giải quyết.

Ngoài ra, đại diện công ty này đưa ra lý do buộc thôi việc công nhân là tự ý thông báo đến các cơ quan chức năng, báo chí làm to chuyện (?!). Trưa cùng ngày, Công ty TNHH TS Phú Yên thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với 31 công nhân và yêu cầu tổ công tác liên ngành ra khỏi khu vực của công ty. Chiều cùng ngày, khi Sở LĐ-TB&XH đến làm việc theo lịch đăng ký thì công ty trên tuyên bố “không làm việc”.

Sở LĐ-TB&XH cho biết đã hướng dẫn người lao động thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo Bộ luật Lao động, đồng thời lập kế hoạch thanh tra Công ty TNHH TS Phú Yên về việc thực hiện các quy định về lao động.