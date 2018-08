CSGT lập nhóm Viber xử lý các sự cố ở TP.HCM

Tình hình TNGT sáu tháng đầu năm 2018 trên địa bàn TP xảy ra 1.793 vụ làm 337 người chết, 1.160 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 2.1% về số vụ, tăng 5% số người chết và giảm 21.6% số người vị thương. Cũng trong sáu tháng đầu năm 2018, toàn TP có bảy vụ ùn ứ trên 30 phút, xảy ra do một số nguyên nhân về thời tiết: ngập nước, triều cường, va chạm giao thông và do đột biết phương tiện vào ngày lễ tết. Năm 2018, TP.HCM cũng đã xóa bỏ năm điểm UTGT, xác định thêm hai điểm phức tạp, vì vậy hiện nay TP có 34 điểm UTGT. Đến thời điểm này, PC67 tiếp tục đề xuất đưa ra khỏi sách sách bốn điểm tại khu vực Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng. Thượng tá TRẦN VĂN THƯƠNG, Phó phòng PC67 Công an TP.HCM