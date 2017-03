CSGT sẽ xử phạt nặng người say

Ngày 16-8, nhiều tỉnh/thành trên cả nước đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong những tháng cuối năm 2016. Hàng loạt hành vi lái, dựng xe sai quy định bị lập biên bản, đặc biệt những ai có dấu hiệu say xỉn chạy xe trên đường khó thoát với các CSGT.

TP.HCM: Tăng cường nhiều lực lượng xử lý vi phạm

Tại TP.HCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, cho biết: Trong đợt cao điểm này, CSGT TP.HCM phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát cơ động, hình sự, 113, thanh niên xung phong... duy trì thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT. PC67 sẽ tập trung xử lý kiên quyết những hành vi dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc như chạy xe khi trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ, dừng sai; xe chở quá khổ, quá tải, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Cũng theo ông Phong, hai khu vực trọng tâm PC67 quyết liệt xử lý là cảng Cát Lái và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. “Đây là hai khu vực trọng điểm mà thời gian qua mật độ xe đông, chúng tôi cũng đã có phương án bàn với các cơ quan chức năng và đặc biệt là phối hợp với Sở GTVT và các khu quản lý giao thông đô thị xây dựng biện pháp đảm bảo ATGT, điều chỉnh, nắn dòng phương tiện và xây dựng các hệ thống, đặc biệt chú ý ở khu vực cửa ô cho người dân đi lại trong dịp lễ 2-9 và những tháng cuối năm” - Trung tá Phong nói.

Ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, PC67 sẽ phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận phân luồng từ xa để khách ra vào sân bay thuận tiện.

Tại khu vực cảng Cát Lái, bên cạnh việc tuyên truyền còn bố trí các lực lượng tăng cường phân luồng giải tỏa, phối hợp với khu vực cảng, điều chỉnh những quy trình thủ tục ra vào cảng cũng như kiến nghị nhiều hình thức khác thay cho hình thức vận tải đường bộ, bằng đường sông kể cả đường sắt để giảm áp lực vận tải…





Đội CSGT Bến Thành, TP.HCM xử lý một trường hợp dừng, đậu xe không đúng nơi quy định tại khu vực nhà thờ Đức Bà sáng 16-8. Ảnh: LÊ THOA

Hà Nội, Cần Thơ: Ma men cãi cảnh sát!

Theo PC67 Hà Nội, đến chiều cùng ngày, lực lượng này đã xử lý 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (hai ô tô, 17 xe máy), tạm giữ 19 xe. Ngoài ra, một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Tại đây, CSGT tập trung kiểm soát lái xe uống rượu bia vào những khu vực, tuyến đường trọng điểm, các đường dẫn, đường ra vào gần các khu vực nhiều quán nhậu chứ không chốt chặn ngay tại các quán.

Ở khu vực đường Tố Hữu (Hà Đông), chỉ 30 phút CSGT đã phát hiện hàng chục tài xế uống rượu bia lái xe. Đa số tài xế khi bị dừng xe đều khẳng định mình không say! Ông Nguyễn Văn T. (41 tuổi, Hà Nội), tài xế ô tô chở theo năm người trên xe, khi bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn liền thanh minh: “Tôi chỉ uống một cốc bia, chẳng thấy say gì. Nếu say rượu thì làm sao mà lái được xe?”.

Một tài xế khác bị thổi vào kiểm tra, kết quả người này có nồng độ cồn lên tới 0,622 mg/l khí thở. CSGT đã lập biên bản để tạm giữ xe bảy ngày, tước giấy phép lái xe 4-6 tháng và người này sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng.

Tại khu vực đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), liên tiếp các tài xế bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Có tài xế cương quyết không thổi vào máy đo nồng độ, không chịu vào chốt CSGT mà đi vòng quanh luôn miệng cãi “tôi không hề say”, công an phải lập biên bản về hành vi này.

Ở Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng PC67, cho biết lực lượng chức năng sẽ không lập chốt chặn, đo nồng độ cồn ngay trước quán nhậu mà tập trung kiểm tra tại những địa điểm có nguy cơ xảy ra TNGT. Đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức ở các nhà hàng, quán rượu bia về quy định xử phạt mới với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Còn ở TP Cần Thơ, sau lễ ra quân, lực lượng CSGT, CSTT… đã diễu hành qua các tuyến đường phố trung tâm TP Cần Thơ để tuyên truyền trực quan với người dân. “Trong những ngày đầu, công tác tuyên truyền về những quy định xử phạt mới về vi phạm nồng độ cồn khi lái xe sẽ được chú trọng” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho hay. Ông cũng cho biết trong đợt cao điểm này, CSGT không chỉ chú trọng xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông mà còn kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như quá tốc độ, đi không đúng làn đường, lạng lách, đánh võng.