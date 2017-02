Cử tri đề nghị huyện làm rõ một vụ TNGT bất thường

(PLO)- Anh Trần Văn Lợi (ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) phản ánh trưa 25-10-2016, con trai anh là Trần Hữu Phúc (16 tuổi, học lớp 10 trường THPT Vĩnh Cửu) trên đường đi học thì xảy ra tai nạn. Khi gia đình đến hiện trường thì thấy Phúc đã tử vong. Thi thể nằm trên đường trong tình trạng đầu bị dập nát.

Sau đó, cơ quan công an cũng đến hiện trường lập biên bản và tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thế nhưng đến ngày 8-12-2016, gia đình anh Lợi bất ngờ nhận được thông báo của Công an huyện Vĩnh Cửu với nội dung Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do không có dấu hiệu hình sự.



Chị Loan mẹ của cháu Phúc bên di ảnh con. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo Công an huyện Vĩnh Cửu, trưa 25-10-2016, anh Nguyễn Hoàng Vinh (26 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe ben 15 tấn biển số 60C-147.35 chở đất xây dựng lưu thông trên đường ĐT 768, hướng từ xã Thiện Tân về xã Tân Bình.

Khi đi đến khu vực quán cà phê Cối Xay Gió thuộc xã Thạnh Phú, anh Vinh điều khiển xe lấn qua bên trái đường để vượt lên trước một xe tải ben loại 5 tấn. Khi anh Vinh vừa vượt lên thì phía trước cách khoảng 15m có một thanh niên điều khiển xe honda đi ngược chiều tự té ngã ở khu vực giữa đường và trượt về phía xe. Tài xế Vinh hãm xe và điều khiển xe về phía phần đường bên phải để lách tránh.

Khi tránh qua người và chiếc xe máy bị nạn, Tài xế nhìn gương chiếu hậu và thấy người và xe máy bị nạn tiếp tục trượt về lề bên trái. Cho rằng không xảy ra va chạm nên tài xế không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe đi tiếp.

Ngày 28-11-2016, Công an huyện Vĩnh Cửu đã gửi công văn và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Vĩnh Cửu để nghiên cứu, trao đổi thống nhất hướng giải quyết vụ án. Ngày 30-11-2016, VKSND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản gửi với nội dung không đủ cơ sở kết luận xe ô tô 60C-147.35 gây tai nạn giao thông làm chết Trần Hữu Phúc để xử lý hình sự. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 5-12-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 7-12-2016, VKSND huyện Vĩnh Cửu có văn bản thống nhất với cơ quan điều tra về việc không khởi tố vụ án.

Kết luận trên của Công an huyện Vĩnh Cửu đã gây bức xúc cho gia đình anh Lợi cũng như người dân địa phương vì cho rằng có nhiều tình tiết của vụ tai nạn chưa được cơ quan chức năng làm rõ. Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, cử tri xã Thạnh Phú lại đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn trên. “Con tôi bị tử vong trong tình trạng đầu bị dập, não văng ra ngoài. Vậy mà cơ quan công an lại kết luận con tôi tự té”, anh Lợi bức xúc.