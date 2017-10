Cục phó bị mất trộm Nguyễn Xuân Quang: Tôi rất mệt mỏi

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục Kiểm soát môi trường, sau khi kết thúc cuộc họp báo chiều 3-10. "Tôi đã rất mệt mỏi" - ông Quang nói và từ chối các câu hỏi của phóng viên.



Ông Hoàng Văn Thức trả lời cơ quan báo chí trong buổi họp báo chiều nay thông tin về vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang bị mất cắp. Ảnh: Đ.TRUNG

Buổi họp báo do Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT tổ chức, thông tin về việc ông Quang bị mất cắp 385 triệu đồng khi làm trưởng đoàn thanh tra tại Long An.

Trong ví ông Quang còn 13 triệu và 2.300 USD

Tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), thông tin: Trong những ngày qua dư luận quan tâm thông tin vụ mất trộm của ông Quang. Vì thế, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) yêu cầu ông Quang tạm dừng thanh tra, giải trình báo cáo sự việc và đã thay đổi trưởng đoàn để tiếp tục thanh tra tại Long An nhằm đảm bảo tiến độ.

Theo ông Thức, khi ông Quang về Hà Nội thì đã thanh tra được tám cơ sở doanh nghiệp tại Long An.

Có một số thông tin cơ quan báo chí nêu một số phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường mất trộm, khiến dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất cắp của ông Quang. Vì vậy, Bộ TN&MT đã yêu cầu Tổng cục Môi trường vào cuộc làm rõ.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra mất cắp, Công an TP Tân An đã vào cuộc kiểm tra. Tại phòng nghỉ ở phòng 209, tầng hai, công an ghi nhận tại hiện trường chỉ còn lại 13 triệu đồng và 2.300 USD trong ví của ông Quang, không có phong bì trong phòng. Hiện Cơ quan CSĐT TP Tân An đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Tổng cục Môi trường cũng đã làm việc với sáu cơ sở đã thanh tra, trong đó làm việc với năm cơ sở mà ông Quang làm trưởng đoàn. Tại các buổi làm việc với các cơ sở, doanh nghiệp, sáu đại diện của các doanh nghiệp phản ánh ông Nguyễn Xuân Quang làm đúng chức trách được giao, làm đúng mực của một đoàn thanh tra.

Số tiền mang đi là giao dịch nhà đất

Liên quan đến câu hỏi liên quan đến việc mang theo số tiền lớn để thực hiện việc cá nhân, ông Thức cho hay: Ông Quang là người bị hại trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã xác định số tài sản ông Quang mất là một laptop và 385 triệu đồng. Hiện nay mới chỉ quy định đối với cán bộ, công chức đi ra nước ngoài không mang quá 7.000 USD, còn ở trong nước thì chưa có quy định này. Tổng cục cũng đã đề nghị Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ và phải chờ kết quả của cơ quan công an.



Cục phó Nguyễn Xuân Quang cho biết số tiền ông bị mất là mang đi giao dịch nhà đất nhưng chưa giao dịch được thì bị mất trộm. Ảnh: Đ.TRUNG

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết số tiền ông mang đi là để giao dịch nhà đất nhưng chưa có giao dịch. Ông Quang lý giải: “Số tiền tôi mang đi là để giao dịch mua nhà đất tại Long An. Lúc ban đầu tôi dự định thứ Bảy, Chủ nhật sẽ đi giao dịch, tuy nhiên khi chưa thực hiện được giao dịch thì số tiền mang theo đã bị mất".

Liên quan đến vụ việc, ông Quang không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp nhưng vẫn bổ nhiệm, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết ông Quang đã hoàn thành quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chương trình nghiệp vụ thanh tra viên, trình độ C tin học văn phòng, đã từng giữ ở vị trí trưởng phòng. Cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm. Ông Quang chỉ thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Bên lề cuộc họp báo, ông Quang chia sẻ sau vụ mất cắp 385 triệu đồng tại Long An: "Tôi đã rất mệt mỏi".

Ông cũng cho là những thông tin tại cuộc họp báo hôm nay lẽ ra phải được thông tin sớm hơn để dư luận hiểu đúng bản chất sự việc.